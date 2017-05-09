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成大化學系個人申請無人分發 校方：門檻設太高

2017-05-09  17:04

［記者劉婉君／台南報導］大學個人申請今天放榜，部分校系無人分發，國立成功大學化學系赫然在列！校方表示，少子化不會影響頂尖大學，主要是招生策略錯誤，門檻設太高。

成大化學系招生19名卻無人分發，副校長黃正弘表示，以往篩選倍率為3倍，以正取19名來說，理論上會有3倍的備取，但今年策略錯誤，篩選後面試33位，錄取19位、備取13位，母數太少，吸引到的是68級分以上的高分群學生，每一位學生約有5個選擇機會，導致重複錄取嚴重，學生可能選擇中醫或藥學系，才會造成錄取人數不理想，單純是策略錯誤，並不是招不到學生。

黃正弘說，相關缺額會回歸指考，招生不會有影響，而且也一定會招到好的學生，明年會加強化學系的宣傳，並改變篩選方式，讓參加口試的學生人數可以增加。

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  • 成大化學系個人申請入學無人分發，校方認為是門檻設太高所致。（記者劉婉君攝）

    成大化學系個人申請入學無人分發，校方認為是門檻設太高所致。（記者劉婉君攝）

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