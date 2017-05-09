朝陽科大「國際文化節」開幕 國際學生大展身手
2017-05-09 16:58
來自越南的學生盛裝表演歌舞。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市霧峰區的朝陽科技大學，今天（9日）舉辦一場別開生面的「國際文化節」，安排越南、馬來西亞、中國與印度學子，以及台灣學生一起歌舞表演，並準備馬來西亞的咖椰奶油麵包、越南夏捲、港式奶茶、貴州辣子雞、印度咖哩及原住民風味餐等傳統美食，供師生品嚐，校園裡充滿濃濃的異國風情。
朝陽科大校長鄭道明表示，為積極營造多元文化學習環境，目前該校已與466所海外學校簽訂學術合作協議，且持續增加中，2017年朝陽境外學生超過1600人，來自比利時、聖文森、加拿大、馬來西亞、越南、韓國、印尼、香港、澳門及中國等地，國際化成果豐碩，透過文化交流及學習，讓朝陽學子更具國際視野。
該校國際長余文德表示，由國際學生所成立的「國際文化交流社」，配合藝文月舉辦「國際文化節」活動，迄今已舉辦10年，國際學生透過穿著各國傳統服飾進行歌舞表演，藉此展現不同國家特色與文化，讓本地生與境外學生都能深入了解各個國家的風俗民情，今年也特別安排由當地學生導覽介紹自己國家的地理位置、特色食物、景點及傳統服飾，並用各國的日常生活用語向來賓問候，增加語言及文化交流機會，饒富趣味。
國際文化交流社社長林紋琳表示，朝陽的國際學生，個個都練就了十八般武藝，平時聚在一起的時候，就下廚做家鄉傳統小吃解饞，一年一度的國際文化節，就是大展身手的好機會，今年文化節活動，除了傳統點心饗宴之外，也精心策劃了各國文化資料展，詳盡介紹當地的旅遊景點、民俗活動及美食小吃等，希望能與台灣的師長及同學分享道地的家鄉傳統文化。
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