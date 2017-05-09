| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
泰國度假勝地驚傳2起爆炸 至少40人受傷 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

9旬老阿嬤的好手藝 母親節感恩分享好滋味

念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治（左1）今日再現好手藝，親友鄰居一起學做古早好滋味，歡度感恩的母親節。（記者王涵平攝）

2017-05-09  17:03

［記者王涵平／台南報導］念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治今日再現好手藝，親友鄰居一起學做古早好滋味，歡度感恩的母親節。

江鄭悅治的先生江春芳曾任職台糖新營總廠，離開糖廠後經營小本生意，江阿嬤因緣際會得到福州師傳授技藝研發製作咖車穀（麻花捲），在市場打開知名度後，遍銷全台，是早年台灣小朋友常吃的零嘴。

江鄭悅治的外孫南市議員李退之今日在柳營代天院舉辦母親節活動，李退之請來外婆教大家學做「咖車穀」，幾位早年曾在江家打工過的朋友現在也升格為阿嬤，專程來探視江阿嬤，品嚐即將失傳的好滋味。

江阿嬤說，早年生意好時，阿公1天內開小貨車來回台北兩趟，雖然阿公過世多年，對於那段在柳營打拚的日子依舊念念不忘。

李退之說，小學時從新營國小下課後，會搭公路局普通車到柳營國小幫阿嬤做咖車穀，忙完再跟媽媽回新營，當時每搓100條麻花可領到5毛錢工資，不少小朋友都做得很開心。

早年江家咖車穀串起柳營人的情感，李退之陪阿嬤回到柳營，阿嬤的女兒江壽惠、江毓萍、江壽琴、江澄華、江純德及兒時老厝邊一起搓咖車穀、話家常，氣氛溫馨。

相關影音

廣告
  • 念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治今日再現好手藝，親友鄰居一起學做古早好滋味，歡度感恩的母親節。（記者王涵平攝）

    念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治今日再現好手藝，親友鄰居一起學做古早好滋味，歡度感恩的母親節。（記者王涵平攝）

  • 製作「咖車穀」歡度感恩的母親節。（記者王涵平攝）

    製作「咖車穀」歡度感恩的母親節。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 咖車穀 母親節 阿嬤 麻花捲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：9旬老阿嬤的好手藝 母親節感恩分享好滋味


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.