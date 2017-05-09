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屏東伴手禮暨好店徵選 受理報名

屏東伴手禮暨好店徵選登場，展現南部人「有厚禮數」。（圖由屏東縣政府提供）

2017-05-09  17:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東伴手禮暨好店徵選活動，將從即日起至6月9日受理店家報名，今年縣府以「有厚禮數（台語）」為主題，希望透過伴手禮，傳達屏東特有的敦厚人情味。

縣長潘孟安說，屏東擁有美麗的山海風光、豐富的人文物產，融合在地元素的伴手禮最能彰顯地方文化特色，「有厚禮數」希望徵選出具有屏東味的伴手禮，讓遊客們來屏東絕對「有夠禮數」。

潘孟安表示，縣府每2年辦理伴手禮徵選活動，每次都吸引非常多商家業者報名，難免有遺珠，因此今年放寬徵選資格，凡是設立在屏東縣的合法店家，皆可參加伴手禮徵選活動，無論是農產品、加工品、藝術品還是餐廳小吃，只要具有屏東縣在地人文精神或特質，都歡迎將屏東好物跟全國分享。

縣府表示，這次活動設置官方網站，在完成第一階段徵選後，從6月14日至7月14日將進行網路票選，屆時邀請民眾與專家一起進行票選，在票選結果公布後也將舉辦大型展售會，展出入圍的優質伴手禮，未來民眾可以直接透過線上商店選購，屏東伴手禮暨好店徵選活動網站

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