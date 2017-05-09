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醫院科系職場有保障 南投竹高學生有志一同

2017-05-09  16:33

〔記者謝介裕／南投報導〕大學個人申請成績今日放榜，國立竹山高中數理班表現亮眼，全班30位學生每人至少錄取1間大學以上，揮出全壘打成績以外，其中，有8名學生，基於未來職場就業考量，不約而同選擇與醫院有關的相關學系，占全班近4成的比例，也十分少見。

竹山高中表示，上述8位同學錄取的學校，不乏中國醫大、高雄醫大、台北醫大等名校，由於目前各醫療院所藥師、護理師人力相當缺乏，與其他科系相較，畢業後，不但不用怕找不到工作，且學以致用幫助需要被幫助的人，加上薪資穩定又有保障，因此師長對於同學的深思熟慮，也都給予支持、肯定。

名單如下：吳坤學錄取高雄醫學大學醫藥暨應用化學系、曾姵瑜錄取中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系、黃敬宸錄取台北醫學大學藥學系、蘇品蓁錄取馬偕醫學院聽力暨語言治療學系、陳恩加錄取輔仁大學護理學系、陳彩祐錄取亞洲大學護理學系、李依倫錄取義守大學職能治療學系與戴向褘錄取大仁科技大學藥學系。

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  • 大學個人申請成績今放榜，南投縣竹山高中數理班８名同學，得知錄取與醫院相關的科系後，開心不已。（記者謝介裕攝）

    大學個人申請成績今放榜，南投縣竹山高中數理班８名同學，得知錄取與醫院相關的科系後，開心不已。（記者謝介裕攝）

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