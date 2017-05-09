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「猜猜我有多愛你」溫馨5月 收容人珍愛獻「聲」

收容人設計的CD封面及書信，讓人愛不釋手。（記者廖淑玲攝）

2017-05-09  16:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「猜猜我有多愛你」？當了阿公的收容人阿棋錄製了「猜猜我有多愛你、生命時鐘」兩個故事及自己改編的兒歌在今天母親節懇親日送給孫兒聽，悔改自己的過錯，也向全天下的母親祝福佳節快樂。

母親節前夕，雲林監獄為使收容人能藉由親情慰藉紓解思鄉情懷，今天舉辦溫馨5月珍愛獻「聲」活動，除了有滿牆收容人創作的壁報，有康乃馨編織的愛「心」，有類銅雕立體的母親畫像、紙雕製作的溫馨家庭等，感恩母親及對家人深深的思念。

「菩薩的心，化做媽媽的心，慈悲無分大小心，安慰阮、原諒阮，痛苦目屎做飯吞，親愛的媽媽啊...」，雲林監獄為讓收容人在孩子的成長中不缺席，特別讓收容人錄音用「枕邊細語為孩子說故事」的方式，參與孩子的成長，今年67歲的阿棋特別錄製2個故事及自己改編的兒歌送給孫兒聽。

曾在商場上翻滾多年的阿棋，資產翻漲百倍卻也在一夜歸零，為了還債鋌而走險踏上販毒的不歸路，因販毒遭判刑20年，去年移監到雲林，今天兒女帶著11歲的孫女探監，讓阿棋紅著眼眶，除了把思念錄製成CD送給兒孫，還和其他收容人設計封面及內容，當場為孫女唸童話故事，享受難得的天倫。

阿棋也慶幸自己被抓，否則那些毒品流入市面，不知要害多少家庭破碎，成為危害社會萬惡不赦的罪人，感慨因當初的一念之差，成為阻隔親情的高牆。

雲林監獄典獄長蕭山城表示，獄方希望鼓勵收容人踴躍參加家庭支持與毒品宣導等活動，勉勵收容人珍惜與親人相聚時刻，出監後更要努力照顧家庭回饋社會，並祝福所有媽媽「母親節快樂」。

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  • 阿棋當場為孫女唸童話故事，享受難得的天倫。（記者廖淑玲攝）

    阿棋當場為孫女唸童話故事，享受難得的天倫。（記者廖淑玲攝）

  • 阿棋創作的兒歌以及和其他人共同設計的CD封面。（記者廖淑玲攝）

    阿棋創作的兒歌以及和其他人共同設計的CD封面。（記者廖淑玲攝）

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