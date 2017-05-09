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挺陳星、涉歧視？ 網友1張圖秒懂郭冠英8大「幹話」

2017-05-09  17:29

〔即時新聞／綜合報導〕前新聞局駐外官員郭冠英於臉書吹捧，被控涉入誘姦案的補教老師陳星，是正人君子、愛國的人，受訪時還說性侵沒抓到就合法，引發眾怒，臉書粉專「小聖蚊的治國日記」就特別製作出「一分鐘學會各種歧視幹話」圖文嘲諷他的狂言。

「小聖蚊的治國日記」今撰文直指郭冠英的言論，「狂。週一就出現有實力包辦一到五名狂新聞的強者」。這名「高級外省人」臉書上的發文，與接受媒體採訪時講出的「驚句」，不僅駭人聽聞，還涉及多種「歧視」。

1. 外貌歧視：如果這女的是很醜的人，她的事情會不會鬧成這麼大？不會啊！

2. 性別歧視：我是男人，碰到一個年輕的女的，我可能也會被她給誘惑。我就是沒有這個機會而已。

3. 文化歧視：陳星是正人君子，一年教國文就賺千萬，真是了不起。在台灣推廣中華文化還賺大錢，可敬。

4. 族群歧視：賴清德講她是台南的女兒，喔台南的女兒就比較不能侵犯嗎？什麼全台灣都悲痛，我就不悲痛啊。

5. 檢討被害人：為什麼不去追究這個女的為什麼跟有婦之夫來往呢？

6. 政治色盲：他一點也沒有錯，他跟張安樂好，被台獨攻擊，他一定是好人。

7. 顛倒事實：歹丸鬼頭多。有個女的自殺，有說是憂鬱症，有說是多年前她誘姦了一男子，想不開。

8. 說不完的各種歧視：倭獨這麼恨他，其實就是說他愛護了一位美麗的台南女兒，他們那美的不多，有位難得的美女，愛上了個俊富的台北人，倭獨怎受得了？

這篇貼文1小時內，就獲得逾1300個讚，網友也在底下留言，「要講出這些話的人，恥度也真是要無上限」、「真正的下流老人」；也有人質疑，「他真的不是反串嗎？」、「這是什麼扭曲的價值觀」；還有人調侃，「幹話排行榜冠軍非他莫屬」。

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  • 「小聖蚊的治國日記」製作「高級外省人」郭冠英講出的「各種歧視幹話」。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書粉專）

    「小聖蚊的治國日記」製作「高級外省人」郭冠英講出的「各種歧視幹話」。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書粉專）

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