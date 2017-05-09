看面相決定錄取與否？ 立委提修法遏歪風

2017-05-09 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕立委陳宜民提出修正《就業服務法》，打算將「星座、血型、命理」列入就業歧視項目中，使民眾在就業時免於迷信歪風影響，能夠進行實質平等的競爭。

民眾大多無法接受命理學成為用人依據，但國內確實有航空公司禁止八字眉、雙眼下垂，因為是所謂的「墜機臉」。根據《TVBS》報導，命理學老師江柏樂表示：「眼睛下垂的熊貓眼代表他眼睛沒有神，心神不寧開飛機的話掉下來機率是滿高的」，像錦榮、彭于晏、宋仲基都適合當機師，隋棠、林志玲、楊丞琳當然適合當空姐。江伯樂也補充：「任何企業在選人多少都會看面相，不是說只有航空機師會看面相。」

而這種命理學的觀人技巧是否構成了就業歧視？立委陳宜民欲提出修正《就業服務法》，打算將「星座、血型、命理」列入就業歧視項目中，若雇主違反可開罰新台幣30萬到150萬元，使就業的民眾人人機會平等。