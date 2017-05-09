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布農族跳高好手 拚上高醫大牙醫系

台東高中有兩位海端鄉布農族學生升學表現優秀，胡峻浩（左一）上高醫大牙醫學系，余依迪（右三）上台師大。（記者黃明堂攝）

2017-05-09  16:07

［記者黃明堂／台東報導］來自海端的布農族學生胡峻浩及余依迪都是學校的跳高好手，運動會拿過第一及第三名。他們用行動証明四肢發達，頭腦一樣發達，胡峻浩錄取高雄醫學大學牙醫學系，余依迪則通過師資保送甄試，錄取台師大。

胡峻浩來自海端鄉初來部落，父親是海巡人員，家境小康，雖然在鄉下學校，但從小就很聰明，又比別人認真一些，成績很不錯。兩年多前進入台東高中數理資優班，很多人成績比他優秀，他加倍努力，學測拚到校排第三高分，這次透過醫事人員養成計畫，錄取牙醫系。

余依迪自幼孤苦，由家族親戚輪流撫養，從台東到北部，住過很多「家」，在逆境中，他跟哥哥都很爭氣，各自為改變未來而努力，先是哥哥，接著是他，都通過篤定當老師的師資保送甄試，公費就讀，也不必擔心成為流浪教師。

導師陳嬿羽說，這兩位學生除了用功讀書，也都是跳高好手，在學校的校慶運動會，都拿過第一名及第三名，余依迪在國中時參加全中運，跳高還得過全國第四名。

陳嬿羽說，胡峻浩遠道而來，住在學校宿舍，媽媽剛開始還擔心他會因群居而分心，証明不會，他比別人更用功，余依迪雖然在外面自己住，也一樣很用功。

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