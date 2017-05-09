被管束少年參加職訓 中彰投分署給機會
中彰投分署安排被管束的少年參加職訓，已有少年穩定就業中。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕給被保護管束的少年一個機會，勞動力發展署中彰投分署辦理「非行少年」的職訓，安排有上進意願的少年參訓，去年4位中，除了一位適應不良離開外，有一位已穩定就業中，一位已結訓，還參加技能競賽，另一位正在訓練中。
台灣少子化，勞動力下滑，中彰投分署分署長陳瑞嘉從去年開辦辦理「非行少年」的職訓活動，他表示，受保護管束的少年，只是犯錯的少年，並非罪大惡極，很多是因為家庭因素，讓孩子行為偏差，但只要有心，就可將孩子導入正途，對國家而言，是增加勞動力，減少社會成本。
去年苗栗地方法院針對受保護管束的青少年，篩選出4位有上進意願的孩子，安排到中彰投分署進行訓練，除了1位適應不良退出，但其他3位都已朝正向發展。
接受汽車噴漆職訓的小璘，前年底便到中彰投分署來參加訓練，一開始不習慣中彰投分署規律的作息，學習狀況很不穩定，但中彰投分署的督導員，都會每天關心孩子的學習狀況，若情緒不佳，便慢慢開導，小璘逐步進入狀況，經過半年的職訓，小璘參加2次全國職訓，在分區賽都獲得6、7名。
中彰投分署表示，小璘是否能夠進入，分署的人都很在意，因為大家都把小璘當作是自己的孩子，雖然不能入圍，但大家還是鼓勵小璘有機會再參加，目前正安排小璘就業。
另一位是參加電焊的小志，小志母親是植物人，父親在東部工作，從小就隔代教養，而且跟父親關係很不好。
小志因認為父親不了解他，心中有事，都會跟植物人媽媽訴說，孩子很多想法都很負面，但是，苗栗地方法院鼓勵小志來參訓。
小志跟小璘一樣，一開始都無法進入狀況，而且價值觀嚴重偏差，但是中彰投分署並不放棄，特聘請心理諮詢師，來為小志進行諮商，同時小志看到電焊的同學，很都認真在學習，慢慢進入狀況，今年3月已就業，而且是穩定就業中，最重要孩子竟然主動跟父親聯絡，慢慢放下對父親的恨。
另一位正在參加精密機械的訓練中。
陳瑞嘉表示，今年會持續辦理，只要是願意求上進的孩子，中彰投分署都願意提供園地，讓孩子重新開始。
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