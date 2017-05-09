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道家人文協會 捐愛心粽及母親節蛋糕

2017-05-09  16:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕母親節及端午節將至，中華道家人文協會今天捐贈1萬7000顆愛心粽及520份母親節蛋糕給新北市政府實物銀行，將分送轄內獨居老人、寄養家庭兒童、高風險等弱勢家庭，本次捐贈蛋糕與粽子加總後數量為1萬7520個，象徵「一起我愛你」，承載社會大眾滿滿善心及愛心。

中華道家人文協會理事長紫嚴導師表示，近年物價高漲，弱勢家庭過節更辛苦，協會連續5年募集各界愛心，累計捐贈愛心粽數量達4萬1000顆，堆疊起來高度相當於8.5座101大樓，今年端午節和母親節相近，加碼準備520份蜂蜜蛋糕，希望藉由分享，將愛傳遞給弱勢族群。

社會局長張錦麗指出，市府100年起開辦實物銀行，結合社會團體、企業及善心人士資源，至106年4月止，總計媒合物資金額高達10億9000萬元，受益人次178萬，盼各界拋磚引玉，把幸福傳送到弱勢家庭。本次受贈的愛心粽及蛋糕，將由志工分送到11處社福中心，再分配給需要民眾。

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  • 中華道家人文協會今天捐贈1萬7000顆愛心粽及520份母親節蛋糕給新北市政府實物銀行，將分送轄內弱勢家庭。左為社會局長張錦麗，右為中華道家人文協會理事長紫嚴導師。（記者賴筱桐攝）

    中華道家人文協會今天捐贈1萬7000顆愛心粽及520份母親節蛋糕給新北市政府實物銀行，將分送轄內弱勢家庭。左為社會局長張錦麗，右為中華道家人文協會理事長紫嚴導師。（記者賴筱桐攝）

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