香港還能玩什麼？達人首推穿旗袍漫步中環

2017-05-09 16:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕香港旅遊發展局統計，去年台人訪港人次達201萬1400人次，超過4成旅客過夜，平均停留天數超過2.6天以上，為提供台灣旅客耳目一新的香港旅行體驗，港旅局今年首波活動主打「舊城中環」行程，以4大主題推出5條漫步路線，首推旗袍體驗，旅客可以穿著充滿懷舊氛圍的旗袍，在充滿歷史痕跡的中環街道，感受十八世紀的香港氛圍。

港旅局台灣代表處長徐維妮表示，要了解香港的歷史一定要來中環，中環是香港歷史發展的起點，當年英國占領香港所插的第一根旗子就是在中環的水坑口街（Possesion Street），其他熱門景點如石板街在1850年代經常可見挑扁擔的小販上上下下的沿街叫賣，還有知名的藝文聚落嘉咸街壁畫都是電影中的經典場景，「來中環，一定要有講解員解說」。

港旅局今年特別為台灣量身打造舊城中環別冊，以4大主題推出5條漫步路線，旅客可帶著尋寶心情，利用半天時間跟隨漫步路線指南，就能在舊城中環品味古今中西萃薈的香港特色。

旅居香港8年、現任香港W飯店市場行銷總監的Stewart Chen說，香港給他的感覺就是步調很快，工作很開心，自己無法離開香港超過7天，而中環既有東方歷史又有許多西式餐廳和文創小店，很多街景都適合拍照，是個可以好好打扮再來的地方，他尤其推薦中環SoHo和PoHo這兩個小區，每個轉角都充滿驚喜，隨處可感受到香港的生活藝術。

部落客「30歲後的瘋狂洪KeyKey」是嫁到香港的台灣媳婦，她表示，許多人到京都會進行和服體驗，到韓國也會穿傳統服務，最近香港也有了一項新體驗，女生們可以穿旗袍漫步舊中環，穿梭在石板街、石牆樹還有塗鴉藝術前拍照，感受電影花樣年華的風華。