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護樹成功 溪州鄉公所救回13棵老樹

溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）

2017-05-09  15:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年初，台糖公司原計劃把溪州森林公園旁13棵老樹以28萬元廉價賣給民間人士，經公所全力搶救，台糖打消賣樹之議，原本已經「斷根」的老樹，差點死掉，所幸公所組成「護樹小組」，加上熱心居民看顧，沒讓斷根的老樹被運走，如今13棵老樹已經恢復生機，綠意盎然。

溪州鄉公所破天荒為13棵老樹成立「護樹小組」，清潔隊每天到載水到現場噴灌，無奈老樹根系已被刨斷，樹葉掉落精光「生死未卜」。

鄉長黃盛祿說，他們邀請樹醫生前來診治，認定這是斷根的後遺症，後續用「開根素」澆灌根部，時序入春後，長出嬌嫩的新葉，大家才鬆一口氣。

黃盛祿表示，原本以為老樹已經全數救活，日前又有民眾通報表示，數株老樹剛長出的綠葉轉黃，情況不妙，清潔隊趕緊再天天澆水才又恢復綠意。

黃盛祿指出，這些老樹主要為桃花心木和樟樹，樹齡約有7、80歲，包商也進行斷根作業時就被民眾發現，民眾又及時通報公所，公所找來媒體和立委洪宗熠等人關心，讓買家打消購買之意，公所接手護樹，是國內難得「成功保護老樹」的案例。

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  • 溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）

    溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）

  • 溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）

    溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）

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