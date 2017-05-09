快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
護樹成功 溪州鄉公所救回13棵老樹
2017-05-09 15:57
溪州鄉公所成功救回13棵老樹。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年初，台糖公司原計劃把溪州森林公園旁13棵老樹以28萬元廉價賣給民間人士，經公所全力搶救，台糖打消賣樹之議，原本已經「斷根」的老樹，差點死掉，所幸公所組成「護樹小組」，加上熱心居民看顧，沒讓斷根的老樹被運走，如今13棵老樹已經恢復生機，綠意盎然。
溪州鄉公所破天荒為13棵老樹成立「護樹小組」，清潔隊每天到載水到現場噴灌，無奈老樹根系已被刨斷，樹葉掉落精光「生死未卜」。
鄉長黃盛祿說，他們邀請樹醫生前來診治，認定這是斷根的後遺症，後續用「開根素」澆灌根部，時序入春後，長出嬌嫩的新葉，大家才鬆一口氣。
黃盛祿表示，原本以為老樹已經全數救活，日前又有民眾通報表示，數株老樹剛長出的綠葉轉黃，情況不妙，清潔隊趕緊再天天澆水才又恢復綠意。
黃盛祿指出，這些老樹主要為桃花心木和樟樹，樹齡約有7、80歲，包商也進行斷根作業時就被民眾發現，民眾又及時通報公所，公所找來媒體和立委洪宗熠等人關心，讓買家打消購買之意，公所接手護樹，是國內難得「成功保護老樹」的案例。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 「妳是我老婆耶...」 老婆收到曖昧簡訊醋夫氣炸了...
- 父刺死討債男 母氣罵︰太寵兒
- 司改分組決議 逐步擴大強制律師代理
- 守在急診室外 她專向戒毒者兜售海洛英
- 園區二路行道樹穿鐵衣 市府：若礙生長將拆
- 台股加權指數 早盤10點整觸及萬點
- 法拍屋點交後離奇火警 1人受傷
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 國民黨批WHA看不到努力 民進黨籲國民黨向中抗議
- 智邦第一季獲利年增近63％ 每股獲利1.19元
- MLB》洋基生涯20年 基特：我有個遺憾
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 粉絲準備尖叫！SJ藝聲6/2隻身會台迷
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 再度談去蔣化 柯文哲籲「公開歷史就好」
- 創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇
- 不成文約束 偷暗號沒罰則
- 新北市列管63溫泉業者 10家未獲標章
- 自由談》林全不如歸去，此其時矣！
- NBA》火箭三分彈狂炸 扳平馬刺
- Anna Hu10週年巡展 年底回台展出
- NBA》騎士全勝晉級東部決賽 格林：對手沒競爭力
- 林萬億聲明：不會領18％
- 又有美公民遭北韓逮捕 白宮表憂心
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 日職Live》陳冠宇6局無失分奪本季首勝 羅德擊敗樂天
- 李珮菁抖前夫後悔急救 「為什麼不早點死？」
- 董事長特助性騷女業務 還嫌「妳胸部有點下垂」
- MiLB》李振昌亂剪指甲 打破連4場無失分
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
- 夫裝追蹤器抓妻外遇 早餐店老闆娘一句話破功
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：護樹成功 溪州鄉公所救回13棵老樹
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分