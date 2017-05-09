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大學申請入學放榜 甲中弱勢生曾柏勛錄取陽明
2017-05-09 16:04
〔記者張軒哲／台中報導〕大學申請入學9日放榜，大甲高中成績亮眼，申請入學清大有4位，與其他入學管道合併，累計到目前已有9位同學錄取清華大學，打破大甲高中創校以來的紀錄。
獲錄取陽明大學不分系的曾柏勛，透過陽明璞玉計畫上榜，該生父親去年病逝，母親扶養三名子女，曾柏勛高一、二常進出醫院照顧父親，導致成績下滑，父親住院後，決定就讀醫科，開始發憤圖強，學測成績60級分，也讓母親欣慰。
廖心妍出身化學世家，因為父母為台師大化學系同學，且父親為化學教師，因此她從小即在化學的領域中浸潤，於2015年即在日本舉辦的亞洲化學教育研討會中發表，並於105年參加教育部綠色化學創意競賽榮獲金牌，廖心妍同時錄取台師大化學系、清大化學系、台科大工程學系學士班。
紀政宇家中世代務農，父親還兼開大貨車維持家計，紀政宇從小對於土壤、生物感到興趣，因此透過興翼招生計畫錄取中興大學環境科學系，希望對於台灣的土地、環境發展貢獻心力，未來希望結合微生物、化學領域再精進。
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