台68線往東延伸案 竹縣議員促優先納前瞻

新竹縣議員郭遠彰（右）建議台68線東西向快速公路往東延伸案，縣府應優先向中央爭取，獲得縣長邱鏡淳（中）、議長張鎮榮（左）的大力支持。（記者蔡孟尚攝）

2017-05-09 16:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員郭遠彰今天質詢時建議縣府，提報前瞻基礎建設計畫應將往東延伸台68線東西向快速公路列為最優先，因為南清公路和省道台3線在假日都已經出現塞車狀況，這項工程有必要儘速推動。

縣長邱鏡淳回應，他先前為了這個前瞻計畫陸續北上拜會行政院長林全、政務委員張景森，還在立法院舉辦公聽會時以專家學者的身分出席發言，共提出30項計畫共254億餘元的經費需求，他還把匯集成冊的計畫資料在蔡英文總統下鄉時當面呈交，「總統是客家妹，相信她會支持客家庄的建設。」

郭遠彰說，他多次質詢關切台68線東西向快速公路往東延伸到軟橋的計畫，就是因為省道台3線和南清公路的交通在假日負擔已經達到了臨界點，有時甚至回堵到東西向快速公路和省道台3線的匝道口，不但遊客抱怨，也造成很多竹東鎮民的生活不便。

郭遠彰強調，縣府提報的前瞻基礎建設計畫，之後再跟中央溝通經費分配和補助順位時，應該將延伸東西向快速公路這個計畫列為最優先，因為這項工程可以打通溪南地區的假日交通瓶頸，連內灣風景區的假日車潮，也可以藉由軟橋連接尖石鄉從另一端抒解，可以說是一舉多得。