發行成語郵票 中華郵政5/10日推4款

2017-05-09 15:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為增進民眾對成語出處與涵義的瞭解，中華郵政公司繼104年發行「成語故事郵票」後，將於今年5月10日再推出孺子可教、胸有成竹、刮目相看及畫龍點睛等4句常用成語為題材的郵票，「成語故事郵票106年版」1套4枚，面值均為新台幣5元。

配合郵票發行，中華郵政公司也特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，已提前於5月8日發售；還製作預銷首日戳低值封、套票封於郵票發行當天供售。

這次推出的四款成語郵票，「孺子可教」主要用來稱許可以造就的年輕人；「胸有成竹」用來比喻處事有定見；「刮目相看」被引申為用新的眼光來看待；「畫龍點睛」則用來比喻做事能把握要點。