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想吃香蕉再忍一下 農糧署：6月可能價格大跌
2017-05-09 15:53
香蕉均價在每斤65-75元間。（資料照，記者黃旭磊攝）
〔即時新聞／綜合報導〕由於去年颱風肆虐使得香蕉價格飆漲，而災後農民同時搶種，如今生產過剩，農糧署預估6月起香蕉價格可能大跌，因此目前正尋找賣場與超商合作規劃促銷方案，以避免價格跌幅過大。
農糧署表示，香蕉年產量為28萬公噸，由於農民於去年颱風災後同時種植香蕉，造成產量過多，且夏季為香蕉消費淡季，因此預估6月起價格會大幅下跌，尤其產地的青蕉價格會跌至每公斤12元。為避免價格跌幅過大，因此目前正尋找賣場與超商合作規劃促銷方案，
根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，今（9）日台北果菜批發市場香蕉批發價每公斤為67.1元，相較去年歷史天價，已下跌3成4，根據《蘋果》報導，板橋重慶黃昏市場目前香蕉為每台斤39元。
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