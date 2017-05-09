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滿級分考生興趣優先 她選擇不讀醫

2017-05-09  16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學個人申請入學招生統一分發結果暨繁星推薦入學招生「第八類學群錄取結果」，今天放榜，彰化縣3位學測滿級分考生，國立彰化高中林旭、國立彰化女中李品萱、私立精誠中學高中部林璟佑，3人都錄取了醫學系，但喜歡追劇和偶像的李品萱，最後決定朝最有興趣的路走，錄取台大國際企業學系。

彰中林旭經由繁星入學管道錄取台北醫牙醫學系，彰中英文科老師張淑君說，林旭高二時曾代表學校參加外交部舉辦英文外交小尖兵競賽，擠進全國決賽，英文扎實，而平常林旭喜歡畫畫和實驗動手做，唸牙醫的人，擁有立體美學和雕塑美感，會唸得更出色，林旭決定捨醫學系，唸牙醫系。

韓劇和偶像迷的李品萱，其姊姊是彰女校友，現是陽明醫學系學生，品萱也錄取陽明醫，不過，她認為自己個性文靜、沉穩，喜歡商業理論和經濟領域的研究，校長鄭曜忠送給她一句說，「偉大的經濟學者可以改變世界！」。更加讓她堅定朝興趣志向發展，錄取台大國際企業學系。

有規劃想到香港留學的林璟佑，錄取成大醫學系，喜歡動漫的他同時申請通過香港大學、香港科技大學，他向師長說，要留在台灣升學或到國外發展，還在思考中。

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  • 彰中滿級分考生林旭錄取台北醫牙醫學系。（記者張聰秋攝）

    彰中滿級分考生林旭錄取台北醫牙醫學系。（記者張聰秋攝）

  • 精誠中學滿級分考生林璟佑，同時錄取成大醫及香港大學和香港科技大學。（記者張聰秋攝）

    精誠中學滿級分考生林璟佑，同時錄取成大醫及香港大學和香港科技大學。（記者張聰秋攝）

  • 彰女滿級分考生李品萱錄取台大國際企業學系。（記者張聰秋攝）

    彰女滿級分考生李品萱錄取台大國際企業學系。（記者張聰秋攝）

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