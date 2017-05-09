愛心不分你我 嘉義社區喝得到待用咖啡

「古民堤防咖啡」提供茶飲及咖啡，每杯25元，當有愛心人士認捐咖啡，會在店內「愛分享寄杯芳名錄」記錄姓名、認捐日期及數量。（記者曾迺強攝）

2017-05-09 15:32

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港鄉古民社區活化舊建築，將原鄉立托兒所改成「古民堤防咖啡」，每天由社區媽媽教室成員輪流煮咖啡飄香，並加入「待用」關懷概念，開幕才10天，愛心人士預付款項總計1千多杯，讓村民、遊客以咖啡串起分享情感。

古民村長林居宏表示，去年偶然在雜誌看到起源於義大利拿坡里「待用咖啡」概念，正好古民村辦公處南側150公尺小巷內的舊鄉托建築荒廢20多年，亟待活化，便號召媽媽教室成員共同整理舊建築，並向嘉縣環保局添購再生傢俱，在社區開起咖啡店。

「古民堤防咖啡」提供茶飲及咖啡，每杯25元，當有愛心人士認捐咖啡，會在店內「愛分享寄杯芳名錄」記錄姓名、認捐日期及數量；林居宏說，4月30日開幕至今，每天都有愛心人士自掏腰包認捐咖啡，只要說出「愛分享」，即能免費享用咖啡或茶飲，希望民眾品嘗之餘，能感受純樸農村的熱情。