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同婚釋憲倒數15天 護家盟喊話大法官：同性婚姻會亡國

2017-05-09  18:06

〔即時新聞／綜合報導〕司法院於今年上個月底宣布，將於本月24日下午4點公布「同婚釋憲案」結果，今（9）日上午，基督教國際火炬先鋒事奉關懷協會等13名民眾、愛護家庭大聯盟秘書長張守一、反同牧師忻底波拉等人，至司法院前抗議，稱「同婚合法恐將動搖國家基礎，會亡國、亡種」，一如既往堅守反對立場。

倒數15天的「同婚釋憲案」不僅深受國內同志伴侶關切，連國外媒體都期盼台灣能成為亞洲第一個同婚合法國，領導亞洲國家未來都能走向「愛的平權」。

據《上報》報導，反同團體則希望竭力阻止法案通過，今日上午到司法院前向法官喊話，稱「人民拒絕同婚釋憲」、「倫理綱紀不可改」、「同性婚姻亡國亡種」等等，並指出精子與卵子結合是生命的開始，是如同「太陽東昇」一般的「真理」。

反同婚牧師忻底波拉表示，希望大法官三思而後行，「捍衛既有的家庭價值」，否則一旦男女婚姻根基被撼動時，國家將面臨危險。

護家盟秘書張守一則指，同婚關鍵在於「性行為問題」合法化，同性性行為會導致「傷害器官、不衛生、有疾病」，因此堅決反對到底。

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  • 護家盟秘書張守一與眾反對同婚人士到司法院前抗議，呼籲法官捍衛家的價值。（資料照，記者劉信德攝）

    護家盟秘書張守一與眾反對同婚人士到司法院前抗議，呼籲法官捍衛家的價值。（資料照，記者劉信德攝）

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