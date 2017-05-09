「向大師致敬」 弘光美髮系畢展有藝思
弘光科大美髮系畢展， 創作遭污染變異的造型。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕畢展旺季來臨，弘光科大美髮造型系以「向大師致敬」當主題，今天（9日）舉辦畢業成果展，9組同學的髮型設計靈感來自生物學家、建築大師、超現實主義畫家等大師，還把地球暖化、關心環保等議題融入作品中，有「水母頭」、「海螺頭」髮型，或者用不對稱弔詭風格髮妝，表達出受污染所害的不快樂情緒。
弘光科大美髮系近年畢展受到關注，美髮系系主任邱蕙琳表示，這次成果展跟以往不同，同學把剪、包頭、編梳等技巧做統合，一起設計運用在模特兒髮型上，成果展時還會讓學生獨立操作剪染，表現學生技術功力。
活動總召陳冠中表示，今年成果展想突破大家對美髮的概念及刻板印象，「美髮不只有是美髮」，各組同學想像創作，藉由作品也宣傳愛地球的概念，時尚又環保。
「演異」這組向生物學家達爾文致敬，組員張毓軒說，達爾文以「演化論」解釋生物世代之間的發展變異現象，組員共同想像生存在受污染海洋的變種新人類，可能有著「珊瑚頭」、「水母頭」、「海螺頭」，而特別設計出珊瑚、水母、鸚鵡螺的髮型，點綴塑膠片、發泡劑，代表那是「舊人類」殘留在海洋的污染物，用來提醒人們要注意環保。
同樣以環保議題創作的還有「厭世」這組，組員官奕伶說，他們致敬的大師是超現實主義畫家雷尼馬格里特，整體設計造型以灰暗大地色為主，作品呈現出黑暗面，代表受到污染不純淨。
「空築」這組同學則向第一位女建築師札哈．哈蒂致敬，組員任雅君表示，這位女建築師的作品以簍空為主，她們設計的風格引用大師的設計理念，把整棟建築物穿上身，搭配運用編梳、包頭等技巧的簍空髮型，讓人感受到未來世紀的建築，大量採用簍空設計，除了要大家領略建築工藝奧秘及巧思，更希望人們可以直接穿透看清一切，更愛環境。
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弘光科大美髮系畢展， 主題是「向大師致敬」。（記者張軒哲攝）
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標題：「向大師致敬」 弘光美髮系畢展有藝思
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