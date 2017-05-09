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台東大武焚風飆今年最高溫 鄉民閃嘸路

2017-05-09  15:24

〔記者陳賢義／台東報導〕受到西南風增加影響，全台飆高溫，台東大武今日中午12點04分颷出今年最高溫37.4，鄉民閃嘸路，街道人車淨空。

「熱死人，根本沒有人要走出户外。」蔡姓鄉民說，早上起床就感到風勢漸强，氣溫也逐漸高升，近中午時真的是熱死人，趕緊躲進屋內開冷氣，街道人車都快閃。

大武氣象站表示，受到西南風增强影響，加上大武吹起偏南風，約在上午11點32分相對溼度就達34%，溫度36.7度，中午12點04分颷升至37.4度，颳起焚風，持續到下午1點。

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  • 大武颳焚風，中午12.04分颷出今年最高溫？37.4度。（記者陳賢義攝）

    大武颳焚風，中午12.04分颷出今年最高溫？37.4度。（記者陳賢義攝）

  • 大武颳焚風，中午12.04分颷出今年最高溫？37.4度。（記者陳賢義攝）

    大武颳焚風，中午12.04分颷出今年最高溫？37.4度。（記者陳賢義攝）

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