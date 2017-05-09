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高雄2號「橘后」洋香瓜單價達400元 農改場鼓勵青農生產

2017-05-09  15:21

〔記者李立法／屏東報導〕高雄區農業改良場改良成功的高雄2號「橘后」洋香瓜，經推廣種植後，品質獲得消費者青睞，平均單粒價格約400元，每分地產值可達40萬元，農改場表示，「橘后」非專屬授權，歡迎有意從農的青年加入生產行列。

高雄農改場指出，「橘后」栽培容易且抗病性強，外觀網紋明顯浮凸，果形渾圓飽滿，果肉橙紅，肉質香甜Q軟多汁，去年輔導嘉義、臺南、屏東及澎湖等地農民試種後，收成穩定，品質也獲得消費市場的肯定。

場長林景和指出，「橘后」成熟果實單重約1.4至1.8 公斤，目前市面上平均每粒單價為400元，換算每分地產值可達40萬元，收益甚高，今年春作的瓜農多採網室栽培，即將於母親節前後採取，可望能締造銷售佳績。

農改場表示，為了讓更多農友受益，洋香瓜「橘后」採非專屬授權方式辦理，政府鼓勵青年從農，有興趣栽種「橘后」的農友，可向該場接洽。

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  • 「橘后」洋香瓜栽培容易且抗病性強，外觀網紋明顯浮凸，果形渾圓飽滿，肉質香甜Q軟多汁。（高雄農改場提供）

    「橘后」洋香瓜栽培容易且抗病性強，外觀網紋明顯浮凸，果形渾圓飽滿，肉質香甜Q軟多汁。（高雄農改場提供）

  • 「橘后」洋香瓜栽培容易且抗病性強（003圖），外觀網紋明顯浮凸，果形渾圓飽滿，肉質香甜Q軟多汁（004圖）。（高雄農改場提供）

    「橘后」洋香瓜栽培容易且抗病性強（003圖），外觀網紋明顯浮凸，果形渾圓飽滿，肉質香甜Q軟多汁（004圖）。（高雄農改場提供）

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