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養心齋書法展在葫蘆墩文化中心展出

書法老師何炳儀及其作品「蘭陵舞雪」。（記者歐素美攝）

2017-05-09  15:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區社口國小深耕書法教育，每年以親師生為主軸，跨越老中青三代推出「養心齋書法展」，目前在葫蘆墩文化中心展出至28日止。展出內容包括48名師生的條幅、中堂、對聯及近年開發設計的商標、文鎮、墨條、提袋、紅包袋等書藝文創商品，讓民眾在日常生活中隨時體會手寫的美感溫度。

社口國小將書法視為重點發展特色，設立親子書法課程和社團，建構出培育學生書法專長的完整規劃，何炳儀、宋詩婷兩位書法老師並於3年前開始，舉辦「養心齋書法展」，邀集師生、家長定期參展。

參展學生在全國及台中市學生美展榮獲第一名及前三名佳績，最年長的80歲陳耀東老先生則偕同孫兒於社團習字，並一同展出隸書、小篆，展現深厚的書法基礎訓練；參展學生黃云柔則將流行歌曲寫成的書法作品，以甲骨文及漢簡字體書寫的「默」於傳統中蛻變新意，讓書法藝術跟上時代的脈動，引起觀眾共鳴。

書法老師何炳儀則依據詩文內蘊詞意，揮灑出對應的書藝線條與人像，細膩描繪人物畫像，寫實如真，令人稱奇，作品「義薄雲天」運用草書乾筆的線條拖曳及勁道，鋪陳關羽驍勇殺敵的戰場氛圍；「蘭陵舞雪」則以行草題額表現動態美感，文字形意營造英雄深情、出征凱旋的意境。

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  • 「養心齋書法展」在葫蘆墩文化中心展出。（記者歐素美攝）

    「養心齋書法展」在葫蘆墩文化中心展出。（記者歐素美攝）

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