七八年級生的懷舊零食 哥吃的不是零食是回憶

2017-05-09 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕

各位七八年級生是否還記得，小時候每當放學時總是會到柑仔店，拿出儲蓄已久的零用錢買零食，而每一個零食都要細細品嘗每一口，深怕一不小心就全部吃完了。然而隨著近年物價上漲，這些好吃又便宜的零食不僅漲價，有些甚至已經再也買不到了。而小時候回憶中的柑仔店，現在已多半被便利商店取代，童年回憶就這樣一去不復返。最近又颳起一陣懷舊零食討論風潮，現在就一起來回顧當年那些經典零食吧！

1.可樂糖

沒吃過這個怎麼敢說自己是七八年級生呢？小時候沒有隨身一條還真不敢出來混呀～

2.口哨糖

還記得以前最喜歡跟同學比誰吹得比較大聲，其實大家的聲音都一樣啦XD

3.鹹酸甜

看起來像果醬，吃起來又是蜜餞一樣的酸甜口感，吃了一包就欲罷不能呀～

4.鱈魚片

後來似乎被鱈魚香絲搶走市場，但看到還是會忍不住想買來吃一下，這時候吃的不是味道，而是回憶。

5.香菸糖

想當年還不用為了法令改變外型時，想裝大人就靠這支了。

6.麵茶粉

用吸用泡的都好吃，現在回頭看，用吸管吃的時候還真像在吸毒XD

7.跳跳糖

以前總是要直接整包倒才霸氣，就算嘴巴裡痛到爆也要裝出一副沒事臉（･`ω･）

現在的跳跳糖似乎有經過改版，比較小包也跳得比較不「激烈」，感覺還是有點淡淡的哀傷呀。

其實還有許多童年回憶的零食，但再寫下去天就要黑啦～這些零食其實在現在看來也不算特別美味，但看到了還是會想要買來吃一下，就是為了回味一下童年的時光。可惜現在有賣這些零食的店越來越少，其中很多零食更是不復當年的味道，只能默默地感嘆一聲：「時光不留人呀！」