| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
泰國度假勝地驚傳2起爆炸 至少40人受傷 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

七八年級生的懷舊零食 哥吃的不是零食是回憶

2017-05-09  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕

各位七八年級生是否還記得，小時候每當放學時總是會到柑仔店，拿出儲蓄已久的零用錢買零食，而每一個零食都要細細品嘗每一口，深怕一不小心就全部吃完了。然而隨著近年物價上漲，這些好吃又便宜的零食不僅漲價，有些甚至已經再也買不到了。而小時候回憶中的柑仔店，現在已多半被便利商店取代，童年回憶就這樣一去不復返。最近又颳起一陣懷舊零食討論風潮，現在就一起來回顧當年那些經典零食吧！

1.可樂糖

沒吃過這個怎麼敢說自己是七八年級生呢？小時候沒有隨身一條還真不敢出來混呀～

2.口哨糖

還記得以前最喜歡跟同學比誰吹得比較大聲，其實大家的聲音都一樣啦XD

3.鹹酸甜

看起來像果醬，吃起來又是蜜餞一樣的酸甜口感，吃了一包就欲罷不能呀～

4.鱈魚片

後來似乎被鱈魚香絲搶走市場，但看到還是會忍不住想買來吃一下，這時候吃的不是味道，而是回憶。

5.香菸糖

想當年還不用為了法令改變外型時，想裝大人就靠這支了。

6.麵茶粉

用吸用泡的都好吃，現在回頭看，用吸管吃的時候還真像在吸毒XD

7.跳跳糖

以前總是要直接整包倒才霸氣，就算嘴巴裡痛到爆也要裝出一副沒事臉（･`ω･）

現在的跳跳糖似乎有經過改版，比較小包也跳得比較不「激烈」，感覺還是有點淡淡的哀傷呀。

其實還有許多童年回憶的零食，但再寫下去天就要黑啦～這些零食其實在現在看來也不算特別美味，但看到了還是會想要買來吃一下，就是為了回味一下童年的時光。可惜現在有賣這些零食的店越來越少，其中很多零食更是不復當年的味道，只能默默地感嘆一聲：「時光不留人呀！」

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 七八年級生 七年級生 八年級生 網搜 零食
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：七八年級生的懷舊零食 哥吃的不是零食是回憶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.