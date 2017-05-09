中市經發局與逢甲大學合作 邀婆婆媽媽任提包代言人

2017-05-09 15:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市經發局與逢甲大學行銷系及亞衣宜家公司合作，今天上午到西屯區福安市場舉辦「尋找市場維納斯」活動，學生們邀請到市場買菜的婆婆媽媽擔任提袋代言人，要讓婆婆媽媽展現自信，「買菜也很漂亮」。

再過幾天就是母親節，同時為讓傳統市場不再是過去的傳 統市場，經發局與大專院校合作，讓學生的創意挹注入傳統市場，讓傳統市場可如同百貨公園、大賣場一樣的能吸引年輕入走入，進而發現傳統市場是具人情味的「古意賣場」。

經發局今天與福安市場、逢甲大學行銷系、亞衣宜家公司合作，在福安市場舉辦「尋找市場維納斯」活動，由學生邀請常逛市場的媽媽們，擔任亞衣宜家公司帆布包的品牌代言人，還準備星空為拍照背景，讓婆婆媽媽拍照， 並將照片po到臉書上。

學生們上午7點半就在福安市場，播放著藝人費玉清的歌曲，還拿著大聲公吆喝婆婆媽媽們來擔任提袋的代言人，如同女神維納斯般的美麗，展現女性的自主及自信。

有些婆婆媽媽很害羞，婉拒了學生的邀請，但有些婆婆媽媽相當大方，一看到學生邀請，一口答應，還說要整理頭髮，才能拍得漂亮，還有人擺出各種姿勢，要讓學生拍出最好的照片。

逢甲大學行銷系同學蔣宜靜表示，發動這項活動，要讓到市場買菜的所有女性都覺得自己很美，買菜也能成為最美的模特兒，因此請婆婆媽媽擔任提包的代言人並且在星空背景拍照，展現其自信。

經發局表示，除了今天與逢甲大學合作，日前也與弘光科大合作，在第二市場舉辦創意畢業展，要翻轉民眾對傳統市場的看法，讓傳統市場也能融入時尚。

經發局指出，福安市場為經濟中部辦公室評核2星優良市集，其中福安炸雞、美傳統鵝肉榮獲2星樂活名攤；來來古早味、天寶製麵行、福安肉舖、福匠修鞋舖榮獲1星樂活名攤。