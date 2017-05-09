核一廠2號機降載延停機 新北核安會譴責

新北市核安監督委員會對核一廠二號機「降載運轉」，表達嚴正譴責。（資料照，新北市政府提供）

2017-05-09 15:01

〔記者何玉華／新北報導〕台電為填補夏季用電缺口，在未送原能會審查同意下，於4月29日啟動核一廠2號機「降載運轉」計畫，以延續供電到6月中旬，新北市核安監督委員會今天以新聞稿表達強烈不滿，認為此舉無視新北市民安全，表達嚴正譴責。

新北市核安監督委員會認為，核一廠2號機原訂6月1日停機大修，但台電因用過核燃料池已滿，大修後恐無法再行啟用，為填補夏季用電缺口，在未送原能會審查同意下，即於4月29日啟動核一廠2號機「降載運轉」計畫，降載至75％以節省爐心燃料之燃耗，延續供電到6月中旬。

核安會認為，僅僅為能延長運轉10幾天，以銜接核二廠1號機護箱裝載池新增格架施工完成，重啟運轉的期程，未就長時間降載運轉的風險詳細評估，直接將新北市民暴露於核能安全危機中，新北市副市長侯友宜強調，市府「沒有核安，就沒有核電；沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」的立場從未改變，台電應積極加速辦理核廢料最終處置或集中式貯存場的選址，而不是想盡辦法讓核能電廠在不安全的情形下運轉。