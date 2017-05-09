臉書廣告假貨充斥？網友實測過程發現....
網友收到的商品。（圖擷取自DANNY LIN臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕臉書常常會看到許多廣告訊息，然而，商品真貨與假貨充斥，一般民眾弄不清楚真偽，一旦買到假貨往往求訴無門；有名網友為了釐清真偽，透過「實測」購買商品，並將過程記錄下來，提醒民眾「勿受騙」，當買到假貨時，他也提供退貨的相關做法。
網友DANNY LIN在臉書分享他看到臉書廣告後，購買高檔耳機的過程，引起不少回響。他表示，在買高檔降噪耳機前要有3項認知，包括「降噪耳機很貴，不管哪一個廠牌，都要上萬」、「買方不明情況下，貨到付款的千萬別買」、「買到不是中樂透，而是會樂極生悲」。
網友發現，臉書廣告中，本來要價萬元的耳機只賣1588元，且主打貨到付款、夠買方便，其網站中還有很多漂亮卻是盜用原廠的圖文資料，在這些特點下，相當吸引消費者購買；他分析，這些廣告可能利用幾個人性弱點，如貪小便宜、圖文盜用原廠（吸引人）、強調7天鑑賞期，可隨時退貨、一律貨到付款，讓人誤以為好安全等，吸引消費者掏錢購買。
這位網友好奇心驅使下，決定展開一場實驗，他訂了一組高級耳機「測驗」；等待商品過程中，網友看到商品廣告不斷跳出臉書，一下子看到業者說「貨正在海關」，又看到很多人訂購及詢問是否成功訂購，還有許多看起來很吸引人的「真實」用戶評價，說明收到商品、效果很好云云，只是這些是否為假帳號卻不得而知。
網友收到貨後，發現主打「高級」耳機的外包裝紙箱，看起來紙質相當廉價，裡頭沒有任何說明書、保證卡，他也酸說：「耳機的質感比我兒子的玩具還要糟，還有非常重的塑膠味，完全不會想要繼續開箱了」，更奇特的是他訂得是墨綠色耳機，寄來卻是粉紅色。
網友進一步解釋，他訂的耳機型號是MDR-100ABN，收到的產品型號卻寫著MDR-100AAP，且沒有標註任何廠牌、製造商、地址、電話等資訊；雖然商品有7天鑑賞期，不過，網友發現寄來的商品沒有寄件人的電話、姓名，也沒有任何聯絡方式。
網友追查，也推測商品的運作流程，他表示，發貨的廠商通常位於廣東的深圳或東莞，經由在中國的倉儲業者A，轉運至台灣的物流業者B，物流業者 B再透過台灣的另一家轉運倉儲業者C，負責倉儲及實際上發貨，再由其透過其他提供貨到收款的快遞、物流業者送到消費者手上。
做完實驗後，網友發現許多問題，包括物流業者代收貨款服務很有問題，若交寄的是違法的商品呢？有沒有可能變成販毒的管道？而臉書部分，臉書並沒有處理這種問題的管道，以及第三方支付的重要性。
網友提醒，若在臉書買到假貨，可以先打電話給物流業者客服中心處理，同時請物流業者告知寄件者電話，打電話給寄件方，要求處理；若還是沒收到退款，不斷打電話給物流業者處理。
網友酸說，這是非常抱歉的品質。（圖擷取自DANNY LIN臉書）
寄來的商品只有貨運公司名稱，沒有任何聯絡資訊。（圖擷取自DANNY LIN臉書）
網友推測發貨轉運流程。（圖擷取自DANNY LIN臉書）
正品包裝外觀。（圖擷取自DANNY LIN臉書）
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