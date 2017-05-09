| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

寄養媽媽向她下跪求進食 寄養兒：媽媽治好我的病

2017-05-09  15:48

〔記者陳炳宏／台北報導〕母親愛親生孩子是天性，但有一群特別的爸爸媽媽，卻願意陪伴照顧沒有血緣的孩子，家扶基金會的寄養自立青年小婷，在國三時得了厭食症，168公分一度瘦下僅剩33公斤，寄養媽媽蔡秋華不只遍尋良醫希望治好小婷，甚至不顧自尊，卑微的跪求小婷開口吃飯，小婷說「我何德何能，從沒如此被接納與愛過」，「眼前的不是我親生媽媽，卻願意跪下求我改變，只是為我著想」，「不是藥治好我的病，是媽媽的愛，讓我願意重新開口吃東西」，母親節前夕，小婷也抱著感恩心對媽媽說「媽媽，謝謝您當初不放棄我，不放棄的愛，才有今天的我，謝謝您用生命陪伴我生命」。

原本在育幼院工作的蔡秋華媽媽，一直不捨孩子們缺少一個家，二十年前離開育幼院後，開始提供寄養家庭服務，十五年前接到當時才十五歲要升國三的小婷，一開始小婷進食奇少，還以為是環境適應不良，最後才發現是情感性厭食症。

小婷是父母離異後媽媽改嫁，原本寄養在親戚家，但因生活不適應，生母才轉介到家扶基金會寄養家庭，回想起那一段，小婷說自己變成人球，看不到人生目標，也看不到自己的價值，加上功課不佳，所以才想到用外在價值來證明自己的存在，而維持好身材就是當初想得到的方法，但減肥已經減到走火入魔，還不斷追求更輕盈體態，希望變成模特兒，最後才變成厭食症。

秋華媽媽說，當時一邊尋找醫師，一邊也是用愛陪伴，「一粒米、一粒米的勸她吃」，由於小婷不吃油，甚至吃飯時還要準備一碗水過油，煮菜時還在旁邊看，怕我放會長胖的東西，甚至把飯菜藏在口袋丟掉，最後秋華媽媽想到用植物性蛋白質的菇類與青菜，煮一大鍋，並盡量去油、清淡，讓小婷自己挑著吃，但固執追求瘦身理想的小婷，還是不太吃。

秋華媽媽的愛，一點一滴深深紮入小婷的心，後來每星期從七股騎車載小婷到仁德看病，每次來回三個小時車程，甚至秋華媽媽一度考慮過，換個家庭會不會對小婷比較好，但又擔心這樣小婷會不會又感覺被遺棄，再加上寄養家裡對秋華媽媽這種無止盡的愛對待小婷一直很不諒解，小婷說當時已經逐漸感受到秋華媽媽背負著極大的壓力。

但即使遍尋良醫仍無法改善，一度秋華媽媽還得半夜起床到房裡看小婷有沒有呼吸，八個月後某天，為了設法解決小婷厭食問題，秋華媽媽與丈夫再度爭吵，在擔心小婷營養不良且走投無路情況下，秋華媽媽哭著向小婷下跪說，你可不可以多吃一點？小婷回憶著說，「當時我真的嚇到了，沒想到這一生會有人如此接納我，甚至不顧自己自尊，卑微的跪下來，那一刻的畫面直到現在還深刻的印在我腦海」，也因此讓從沒被疼愛的小婷，感受到母愛，也開始逐漸正常進食。

目前已婚且已有五歲與二歲的孩子，小婷說自己從小沒感受到家庭的愛，但受秋華媽媽生命特質影響，後來念了嘉南藥專社工系的小婷，也立志要回饋社會，曾在在衛生局擔任自殺防治、支援家暴性侵防治等工作，小婷說，秋華媽媽一直給自己的啟示是「生命價值不在於擁有，而是在於付出關懷」，自己的社工經驗也看到生命的價值與意義，目前在家照顧孩子的小婷說，將來孩子長大後，會再繼續投入社會工作。

家扶基金會執行長何素秋表示：「我們需要有愛心的家庭一起加入弱勢兒少的照顧行列，只要有意願加入寄養家庭，家扶會陪伴支持每一階段的服務歷程！」，今年希望能募集700戶家庭，歡迎結婚超過兩年、身心健康，具高中以上學歷、年齡25-60歲、收入穩固且有充足空間的家庭，一起投入寄養家庭的行列，寄養家庭招募專線0800-078585。

廣告
  • 家扶中心開辦寄養家庭安置服務，迄今已滿36年，歷年來有4,186戶寄養家庭投入服務過48,753人次的孩子。（記者陳炳宏攝）

    家扶中心開辦寄養家庭安置服務，迄今已滿36年，歷年來有4,186戶寄養家庭投入服務過48,753人次的孩子。（記者陳炳宏攝）

  • 提供寄養家庭安置服務的蔡秋華媽媽（右），用不放棄的愛，把小婷（左）團團圍住，至今兩人感情仍情同親生母女。（記者陳炳宏攝）

    提供寄養家庭安置服務的蔡秋華媽媽（右），用不放棄的愛，把小婷（左）團團圍住，至今兩人感情仍情同親生母女。（記者陳炳宏攝）

  • 寄養時，蔡秋華媽媽用去油、清淡的菇菇料理，讓有厭食症小婷願意開口，今天記者會上，小婷也以這道記憶中的溫暖料理反哺，讓蔡秋華深受感動。（記者陳炳宏攝）

    寄養時，蔡秋華媽媽用去油、清淡的菇菇料理，讓有厭食症小婷願意開口，今天記者會上，小婷也以這道記憶中的溫暖料理反哺，讓蔡秋華深受感動。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 厭食症 家扶基金會 寄養兒 寄養家庭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：寄養媽媽向她下跪求進食 寄養兒：媽媽治好我的病


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.