寄養媽媽向她下跪求進食 寄養兒：媽媽治好我的病

2017-05-09 15:48

〔記者陳炳宏／台北報導〕母親愛親生孩子是天性，但有一群特別的爸爸媽媽，卻願意陪伴照顧沒有血緣的孩子，家扶基金會的寄養自立青年小婷，在國三時得了厭食症，168公分一度瘦下僅剩33公斤，寄養媽媽蔡秋華不只遍尋良醫希望治好小婷，甚至不顧自尊，卑微的跪求小婷開口吃飯，小婷說「我何德何能，從沒如此被接納與愛過」，「眼前的不是我親生媽媽，卻願意跪下求我改變，只是為我著想」，「不是藥治好我的病，是媽媽的愛，讓我願意重新開口吃東西」，母親節前夕，小婷也抱著感恩心對媽媽說「媽媽，謝謝您當初不放棄我，不放棄的愛，才有今天的我，謝謝您用生命陪伴我生命」。

原本在育幼院工作的蔡秋華媽媽，一直不捨孩子們缺少一個家，二十年前離開育幼院後，開始提供寄養家庭服務，十五年前接到當時才十五歲要升國三的小婷，一開始小婷進食奇少，還以為是環境適應不良，最後才發現是情感性厭食症。

小婷是父母離異後媽媽改嫁，原本寄養在親戚家，但因生活不適應，生母才轉介到家扶基金會寄養家庭，回想起那一段，小婷說自己變成人球，看不到人生目標，也看不到自己的價值，加上功課不佳，所以才想到用外在價值來證明自己的存在，而維持好身材就是當初想得到的方法，但減肥已經減到走火入魔，還不斷追求更輕盈體態，希望變成模特兒，最後才變成厭食症。

秋華媽媽說，當時一邊尋找醫師，一邊也是用愛陪伴，「一粒米、一粒米的勸她吃」，由於小婷不吃油，甚至吃飯時還要準備一碗水過油，煮菜時還在旁邊看，怕我放會長胖的東西，甚至把飯菜藏在口袋丟掉，最後秋華媽媽想到用植物性蛋白質的菇類與青菜，煮一大鍋，並盡量去油、清淡，讓小婷自己挑著吃，但固執追求瘦身理想的小婷，還是不太吃。

秋華媽媽的愛，一點一滴深深紮入小婷的心，後來每星期從七股騎車載小婷到仁德看病，每次來回三個小時車程，甚至秋華媽媽一度考慮過，換個家庭會不會對小婷比較好，但又擔心這樣小婷會不會又感覺被遺棄，再加上寄養家裡對秋華媽媽這種無止盡的愛對待小婷一直很不諒解，小婷說當時已經逐漸感受到秋華媽媽背負著極大的壓力。

但即使遍尋良醫仍無法改善，一度秋華媽媽還得半夜起床到房裡看小婷有沒有呼吸，八個月後某天，為了設法解決小婷厭食問題，秋華媽媽與丈夫再度爭吵，在擔心小婷營養不良且走投無路情況下，秋華媽媽哭著向小婷下跪說，你可不可以多吃一點？小婷回憶著說，「當時我真的嚇到了，沒想到這一生會有人如此接納我，甚至不顧自己自尊，卑微的跪下來，那一刻的畫面直到現在還深刻的印在我腦海」，也因此讓從沒被疼愛的小婷，感受到母愛，也開始逐漸正常進食。

目前已婚且已有五歲與二歲的孩子，小婷說自己從小沒感受到家庭的愛，但受秋華媽媽生命特質影響，後來念了嘉南藥專社工系的小婷，也立志要回饋社會，曾在在衛生局擔任自殺防治、支援家暴性侵防治等工作，小婷說，秋華媽媽一直給自己的啟示是「生命價值不在於擁有，而是在於付出關懷」，自己的社工經驗也看到生命的價值與意義，目前在家照顧孩子的小婷說，將來孩子長大後，會再繼續投入社會工作。

家扶基金會執行長何素秋表示：「我們需要有愛心的家庭一起加入弱勢兒少的照顧行列，只要有意願加入寄養家庭，家扶會陪伴支持每一階段的服務歷程！」，今年希望能募集700戶家庭，歡迎結婚超過兩年、身心健康，具高中以上學歷、年齡25-60歲、收入穩固且有充足空間的家庭，一起投入寄養家庭的行列，寄養家庭招募專線0800-078585。