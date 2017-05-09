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醫病》「三明治母親」壓力大 重度憂鬱暴肥15公斤
2017-05-09 14:43
〔記者張議晨／台北報導〕「三明治母親」壓力大，當心憂鬱症悄悄上門。一位49歲職業婦女，育有兩子，工作快20年，原想過幾年申請退休，但憂心老公一人無法負擔家計，退休時間遙遙無期，最近2年又因工作壓力大，每日加班到8點才回到家，卻仍無法獲上司肯定，不僅體重暴增15公斤，還罹患重度憂鬱症，得靠藥物及心理諮詢治療。
收治病例的書田診所精神科主任施佳佐表示，職場壓力大，近年類似症狀在門診比例約增加2、3成。壓力來源多是職場、家庭難兼顧，或是工作表現不如意、婆媳問題、孩子教育，及夫妻相處及健康亮紅燈等問題有關。
施佳佐解釋，上有高堂，下有子女，長輩生病的費用及孩子教育規劃等，同時隨著年齡增長，體力不如從前，雌激素減少而有更年期生理變化，若無良好的紓發管道，憂鬱症將容易纏身。
這名患者兩年身心俱疲，心情鬱悶，焦慮，對事物無力提不起興致。不自覺暴食胖了15公斤，不僅全身痠痛，頸部肩膀僵硬，一到周末只想躺床，求診治療後，靠著藥物及心理諮詢才能稍緩憂鬱症狀。
施佳佐建議，遠離憂鬱症應拒當「100分媽媽」，凡事剛好就好，生活重心先以自己優先，其次為家庭、工作，並透過運動紓壓放鬆；無論多繁忙，1周起碼要有3個半天留給自己，1個整天陪伴家人，2個半天留給伴侶。
治療部分，施佳佐說，憂鬱症藥物治療約需4至6個星期，或8個星期才能看到效果；同時配合心理治療，可增加藥物療效，及預防憂鬱症的復發。另外察覺情緒與過去不同，無法控制時，建議儘早尋求醫師治療。
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