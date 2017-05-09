3年來首例愛滋寶寶 女回台待產才發現染病

疾病管制署今天公布3年來第1例愛滋寶寶個案。（記者吳亮儀攝）

2017-05-09 14:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天公布1例愛滋寶寶個案，1名本國籍女性本在國外居住，到懷孕第8個月後才回台待產，產檢發現愛滋病毒檢驗陽性，寶寶出生後也確診愛滋陽性。疾管署表示，這也是自2014年後首次發生母子垂直感染愛滋病毒案例。

疾管署人員說，這名女子在國外工作、約40幾歲，懷孕時沒產檢，也沒接受過愛滋篩檢，到懷孕第3孕期才回台灣準備生產，寶寶出生2個月後仍檢驗為陽性確診，研判寶寶在懷孕期間就已被感染。

疾管署表示，3年前母子垂直感染案例也是類似狀況，產檢後孕篩愛滋陽性而通報，生產前病毒量仍高、胎兒出生後就確診，這也是我國第34例母子垂直感染的愛滋寶寶。

根據疾管署統計，自1987年首例女性愛滋感染者至今，女性感染者累計1960名，感染主因為異性間不安全性行為（991人）和注射藥癮（913）人，近3年則以不安全性行為為主因，約76％。