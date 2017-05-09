| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

3年來首例愛滋寶寶 女回台待產才發現染病

疾病管制署今天公布3年來第1例愛滋寶寶個案。（記者吳亮儀攝）

2017-05-09  14:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天公布1例愛滋寶寶個案，1名本國籍女性本在國外居住，到懷孕第8個月後才回台待產，產檢發現愛滋病毒檢驗陽性，寶寶出生後也確診愛滋陽性。疾管署表示，這也是自2014年後首次發生母子垂直感染愛滋病毒案例。

疾管署人員說，這名女子在國外工作、約40幾歲，懷孕時沒產檢，也沒接受過愛滋篩檢，到懷孕第3孕期才回台灣準備生產，寶寶出生2個月後仍檢驗為陽性確診，研判寶寶在懷孕期間就已被感染。

疾管署表示，3年前母子垂直感染案例也是類似狀況，產檢後孕篩愛滋陽性而通報，生產前病毒量仍高、胎兒出生後就確診，這也是我國第34例母子垂直感染的愛滋寶寶。

根據疾管署統計，自1987年首例女性愛滋感染者至今，女性感染者累計1960名，感染主因為異性間不安全性行為（991人）和注射藥癮（913）人，近3年則以不安全性行為為主因，約76％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛滋寶寶 愛滋病 疾病管制署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：3年來首例愛滋寶寶 女回台待產才發現染病


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.