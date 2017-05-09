竹北高中榜單亮麗 家長智囊團功不可沒

國立竹北高中家長會成立模擬面試家長志工團，為學生密集訓練面試技巧；今天大學申請入學放榜，有259名學生順利上榜，家長智囊團功不可沒。（記者廖雪茹攝）

2017-05-09 14:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中家長會為準備上大學的孩子，積極成立模擬面試家長志工團，利用課餘，展開為期3週的密集訓練，建立學生的信心；今天大學申請入學放榜，有259名學生順利上榜，榜單亮麗，家長智囊團功不可沒。

竹北高中表示，今年申請入學集體報名381名學生，獲錄取259人，錄取率約67%，國立大學佔116人，其中有28人將進入台大、清大、交大、成大、政大等優質大學就讀，包括田勗上台大農業化學系、范湘敏上台大護理學系等。

校長涂仲箎表示，感謝家長志工團，協助學生提升各學群面試技巧、專業知能及穿著儀態等，給學生最真實的震撼教育。而許多上榜學生，平日也活躍參與各項社團活動，讓自己多元化學習，豐富生活經驗。

新竹縣立湖口高中說，大學申請入學集體報名72名學生，獲錄取44人，錄取率約61%，表現不錯。

新竹縣忠信學校表示，大學申請入學獲錄取90名學生中，有13人上國立大學；其中，張廷宇上台大土木系、徐意芬上台大日文學。