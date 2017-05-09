白色恐怖人權故事 首躍桃機入境大廳

兩名香港遊客仔細觀看桃園國際機場文化櫥窗內講述的綠島人權文化園區白恐受難者故事。（國家人權館籌備處／提供）

2017-05-09 14:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕轉型正義的其中一步，就是讓受難者的故事被看見與聽見。桃園國際機場開幕以來，首度由文化部所屬國家人權博物館籌拜處展出「綠島人權故事」，透過影片、文物、模型等，將受難者的故事帶給更多來到台灣的旅客，訴說台灣從威權走向自由民主的漫漫人權路，也宣示台灣在人權不妥協也不退讓。

「綠島人權故事展」位於國際機場第二航廈入境大廳的文化櫥窗，所有遊客踏入國門的第一步，就能看到台灣如何從威權走向民主，以及民主前輩用無數血淚鋪成爭取自由的道路，過去人權館每年5月都會在綠島舉辦人權藝術季，感念白恐時期被無辜囚禁在島上的政治受難者，今年將人權藝術季的精華與成果在桃園機場公開展示，推廣普世人權理念。

隨著照片與影片，人權館以情境敘事手法，展出複製文物受難者台大醫院眼科主任胡鑫麟當年獄中手工製作的「星象圖」、就讀省立新竹中學2年級就被捕的周賢農在綠島製作的「手抄歌曲本」、畫家歐陽文出獄後等待解嚴後始執筆繪製的巨幅油畫「將軍岩百合」等。

綠島人權展在桃機舉行時，吸引不少遊客目光，有國際旅客表示過去只知道綠島是個風光明媚的小島，沒想到小島曾經是關押政治犯的孤島，透過展覽介紹，也才知道台灣爭取人權與自由的艱辛。

綠島人權展在桃園國際機場第二航廈入境大廳，即日起展至8月7日。