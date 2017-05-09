新加坡空污排放標準 雲縣長值得借鏡

雲林縣長李進勇（左三）參訪新加坡裕廊島石化工業園區，認為新加坡空氣污染排放管制嚴格，值得借鏡。（圖由縣府提供）

2017-05-09 14:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲縣環境與垃圾問題嚴峻，縣長李進勇率相關局處首長前往新加坡取經，昨天、今天分別參訪裕廊島石化工業園區、新加坡公用事業局新生水廠，做為縣長石化園區管理及水資源再生利用借鏡。

李進勇指出，新加坡國家環境局正規劃建置「綜合廢物管理設施」計畫，處理該國垃圾，此計畫與縣府提案推動的「生質能源中心」相似，透過垃圾分類、回收再利用，製成不同品質之衍生燃料，達到減碳與能源創造目的，雙方交換意見與經驗。

參訪裕廊島石化工業園區時，李進勇指出，新加坡對空污排放標準，不論是硫氧化物（SO2）、氮氧化物（NO2）、PM2.5或PM10等之日排放標準或年排放標準都比我們國家之標準還要嚴格，在兩國同時均具有相似之離島石化工業區下，頗值得讓我們思考台灣是否也應採更嚴格管制標準以維人民之健康權利。