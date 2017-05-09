雙層巴士司機好辛苦 遇雨得臨停再上樓拉雨棚

北市雙層觀光巴士司機除開車外，遇雨還得臨停上樓拉起遮雨棚。（記者張議晨攝）

2017-05-09 14:19

〔記者張議晨／台北報導〕台北市雙層觀光巴士今年初上路，台北市議會教育委員會今搭乘觀光巴士考察，因巴士上層屬開放空間，碰到下雨得由駕駛「臨停」路邊，再到上層以人工方式拉開遮雨棚，遭議員質疑效率太差，甚至熱門景點未停，反停靠政府機關，盼調整路線，或給予市民優惠。

對此，北市觀傳局長簡余晏回應，依據現行法令，觀光巴士路線都須交由交通局審議後，再依照公車路線統管，會再找業者討論，想辦法加強觀光巴士行銷。

台北市議員應曉薇、林亭君、厲耿桂芳、李慶元、吳世正今搭乘雙層觀光巴士考察，不過，剛上車時碰巧飄雨，司機當場示範遇雨如何拉起雨棚。但議員發現，雨棚全程都須由司機操作，一碰到下雨還得先在路邊臨停，批評效率不佳。

李慶元質疑，為何當初未直接改用電動裝置，「難不成電動與人工成本落差太大，負擔不起？」

此外，巴士上雖附耳機給民眾聆聽導覽，但耳機線「過短」，旅客很難以舒服坐姿享受旅程，且座椅菱角太多，下層空間也未提供行李置放處，硬體設施仍有待改善。

雙層觀光巴士開行紅、藍二線共20個景點停靠，但應曉薇認為，觀光巴士路線幾乎和公車一樣，甚至紅線還有站點是停在「審計部」，明明旁邊就是華山特區，為何不停華山，觀傳局應協助業者做路線安排。

另外，觀光巴士上路至今有3萬5千人搭乘，平均每天約有300多人次，但觀光巴士一天開行35班，換算下來每班僅10餘人。議員批評，觀巴4小時票價300元，比公車高出數倍，盼祭出優惠，向市民推廣觀光巴士。