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爆3航班延飛還推給民航局 遠航澄清：絕對沒有說謊

2017-05-09  14:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕媒體報導，國軍今天上午在澎湖舉行漢光演習而關閉空域，遠航3個航班因此卡在馬公機場來不及起飛，乘客登機後又被迫下機，卻卸責說謊是未接獲民航局通知。對此遠航澄清，第一時間已向現場旅客廣播，因受軍演影響機場關閉、航班將延誤起飛，絕無推諉不知軍演的情形。

遠航表示，今天馬公飛台中的FE022、FE026、FE3052的航班，因上午9到11點馬公機場實施軍演，機場暫時關閉，加上機場地面作業不及，因此造成3航班無法正常起降，影響旅客792人，場站工作人員立即安排旅客於候機室休息並提供飲料，對於航班延誤造成旅客行程受到影響，遠航表達最大歉意，航班已於10點40分陸續恢復正常作業。

對於媒體報導遠航說謊卸責民航局的話法，遠航也澄清，事實上第一時間場站同仁已經向現場旅客廣播，因受軍演影響機場關閉、航班將延誤起飛，絕無推諉不知軍演之情形。

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  • 國軍今天上午在澎湖舉行漢光演習而關閉空域，遠航3個航班因此卡在馬公機場來不及起飛，遠航澄清，第一時間已向現場旅客廣播，因受軍演影響機場關閉、航班將延誤起飛，絕無推諉不知軍演的情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

    國軍今天上午在澎湖舉行漢光演習而關閉空域，遠航3個航班因此卡在馬公機場來不及起飛，遠航澄清，第一時間已向現場旅客廣播，因受軍演影響機場關閉、航班將延誤起飛，絕無推諉不知軍演的情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

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