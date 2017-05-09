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高雄第一科大成立保險門診服務

2017-05-09  14:15

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學首開先例，在校園成立「風險管理暨保險門診服務讚」，免費提供教職員生汽機車保險和理賠諮詢。

門診服務讚是由第一科大風險管理與保險系、風險管理服務社共同合作開發的保險諮詢服務平台，由具有證照的學生提供諮詢服務，有如門診實習醫師，輪值老師則從旁補充諮詢，讓同學有機會驗證課堂所學專業知識。

風險管理與保險系主任利菊秀表示，每次她翻閱各家保險公司的合約內容、細節，內心總充滿疑惑，相信一般民眾也有相同經驗，校園提供相關諮詢服務，所有參與人員均簽署保密條款，不得洩露當事人的隱私，且不留存受理資料，讓登錄者與受理者安心。

風險管理服務社副社長陳湘菱表示，門診目前採二十四小時線上受理，受理後將安排諮詢時間，一對一為師生解答與保險相關的疑難雜症。

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