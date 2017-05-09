8大學商圈勞檢 北市5月起加強稽查
2017-05-09 14:12
今北市勞動局公布針對政大商圈勞檢37店家勞檢結果，有19家都不合格，違法最多項目為國定假日出勤沒給加倍工資。勞動局同時宣布今年5月起，將首度針對各大學商圈進行勞檢並派員輔導。（圖由勞動局提供）
〔記者張凱翔／台北報導〕今年3月爆出政大旁知名飲料連鎖店「Comebuy」打工勞資爭議，今北市勞動局公布針對政大商圈37店家勞檢結果，有19家不合格，違法最多項目為國定假日出勤沒給加倍工資。勞動局同時宣布今年5月起，將首度針對各大學商圈進行勞檢並派員輔導。
勞動局表示，今年會稽查8大商圈，分別是文化大學華岡商圈、銘傳士林商圈、實踐大直商圈、台大公館商圈、政大指南商圈、北科光華商圈、師大夜市商圈與世新景美商圈，屆時將針對手搖杯飲料店、餐飲店、便利商店、大賣場等進行稽查。根據過往紀錄，最常出現的違規為國定假日出勤未加倍發給工資、無特休假制度、加班費未給等情形，這些項目都會是本次稽查的重點。
北市過去幾年都會進行青春專案，派員輔導大學商圈周邊業者符合勞動法令，北市今天上午舉行市政會議會後記者會，宣布今年專案將首度配合勞檢一起實施。
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