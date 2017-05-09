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找回先民文化遺產 詔安客搭建竹管瞭望台

崙背鄉仿古瞭望台重新樹立在水汴頭，意寓飲水思源。（記者陳燦坤攝）

2017-05-09  13:52

〔記者陳燦坤／雲林報導〕重樹先民精神堡壘，崙背鄉詔安客依照清朝年間竹管瞭望台的舊貌，重新搭設在昔日的灌溉水源重地水汴頭，意寓飲水思源，也提醒緬懷先民在械鬥頻繁年代保衛家園的犧牲。

由二崙鄉循雲154甲線進入與崙背鄉交界處的港尾村水汴頭，有一座相當醒目的竹管瞭望台，頂端覆蓋稻草可供遮陽避雨，雖然結構相當簡單，卻充滿特色，讓人忍不住多看兩眼，詔安客文化會館館長李日存說明這座高塔是村民根據耆老相傳，依照清朝年間舊貌重建。

李日存表示，瞭望台起源相傳與地方械鬥頻繁有關，為了防範敵對村落派員偷襲，港尾村先民就地取材，建造竹管瞭望台，雖然曾因環境演變消失，但這幾年社區意識抬頭，雲林縣詔安客積極找尋屬於自己的文化，這座瞭望台便重新樹立在昔日灌溉水源處的三汴頭，同時也是地方信仰中心崇賢寺，以示飲水思源，且永遠感念先民為子孫的付出。

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  • 與崙背鄉仿瞭望台緊鄰的崇賢寺自古即是地方信仰中心。（記者陳燦坤攝）

    與崙背鄉仿瞭望台緊鄰的崇賢寺自古即是地方信仰中心。（記者陳燦坤攝）

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