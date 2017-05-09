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台南國際龍舟錦標賽154隊參賽 龍舟今點睛

2017年台南市國際龍舟錦標賽舉行點睛儀式。（記者劉婉君攝）

2017-05-09  13:24

［記者劉婉君／台南報導］五月五慶端午，2017台南市國際龍舟錦標賽將於5月26日至30日，在台南運河登場，今年共有154隊3600餘人參賽。

為祈求活動順利，市府今天在安平開台天后宮為龍舟舉行點晴儀式，由市長賴清德擔任主祭官，也為國際龍舟錦標賽系列活動揭開序幕。

今年龍舟賽國際友人組，有越南、印尼、香港、馬來西亞、澳洲、捷克等13支由在台外籍人士組成的隊伍，還有駐台使節共襄盛舉；公開男子組有22隊參加，最高獎金30萬元。

龍舟競賽期間，會場周邊有端午大學堂、驅毒香包DIY及端午遊樂園等慶典相關體驗活動，29日晚上會場舞台有大專院校學生搖滾之夜，為了讓幼兒了解端午節的意涵及習俗，安平國中安平館還規劃有娃娃慶端午活動，完整介紹台南市端午划龍舟活動的歷史沿革及端午節各項禮俗活動。

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  • 2017年台南市國際龍舟錦標賽舉行點睛儀式。（記者劉婉君攝）

    2017年台南市國際龍舟錦標賽舉行點睛儀式。（記者劉婉君攝）

  • 2017年台南市國際龍舟錦標賽舉行點睛儀式。（記者劉婉君攝）

    2017年台南市國際龍舟錦標賽舉行點睛儀式。（記者劉婉君攝）

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