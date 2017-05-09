| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市2地政士事務所涉詐貸2億多 檢調15路大搜索 日職》 陳冠宇燃燒120球 6局無失分勝投人選 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

上山賞螢、杜鵑、桐花 東勢林管處招手

八仙山螢火蟲盛況。（東勢林管處提供）

2017-05-09  13:26

〔記者歐素美／台中報導〕夏日炎炎何處去？上山賞花、賞螢正是時候！東勢林管處表示，目前正值八仙山國家森林遊樂區油桐花及合歡山、玉山杜鵑盛開，到八仙山國家森林遊樂區還能欣賞到黑翅螢、紅胸黑翅螢及小紅胸黑翅螢等螢光閃閃、美不勝收。

天氣愈來愈熱，山上溫度較低，氣候涼爽，避暑正是時候！東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區正值油桐花盛開及螢火蟲飛舞的時期，白天山嶺盛開油桐花，宛如「白雪皚皚」；入夜後山谷則充斥點點螢光，宛如人間仙境。

東勢林管處指出，八仙山是中部的賞螢勝地之一，區內除了常見的「黑翅螢」外，更有閃著紅色霓虹燈的「紅胸黑翅螢」與「小紅胸黑翅螢」，還有小巧可愛的「梭德氏脈翅螢」、「赤腹櫛角螢」等，種類繁多。目前正是欣賞油桐花及螢火蟲的最佳季節，區內並提供住宿與餐飲服務，洽詢電話：25950266。

另每年5月適逢合歡山、玉山杜鵑盛開季節，紅白相間的玉山杜鵑開滿山野，搭配台灣冷杉與玉山箭竹等高山特有景觀，常吸引大批遊客開車上山賞花，東勢林管處建議民眾可多利用非假日上山賞花，以避開擁擠人潮及車潮，享受悠閒漫步杜鵑花海的樂趣。

杜鵑花後，高山薔薇、台灣百合、台灣龍膽、玉山佛甲草等花卉也將接力盛開，民眾上山賞景、避暑正是時候，由於合歡山森林遊樂區禁止露營，住宿可洽詢：25229696。

八仙山油桐花開。（東勢林管處提供）

合歡東峰杜鵑盛開。（東勢林管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 杜鵑 東勢林管處 油桐花 賞螢
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：上山賞螢、杜鵑、桐花 東勢林管處招手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.