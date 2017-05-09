上山賞螢、杜鵑、桐花 東勢林管處招手

八仙山螢火蟲盛況。（東勢林管處提供）

2017-05-09 13:26

〔記者歐素美／台中報導〕夏日炎炎何處去？上山賞花、賞螢正是時候！東勢林管處表示，目前正值八仙山國家森林遊樂區油桐花及合歡山、玉山杜鵑盛開，到八仙山國家森林遊樂區還能欣賞到黑翅螢、紅胸黑翅螢及小紅胸黑翅螢等螢光閃閃、美不勝收。

天氣愈來愈熱，山上溫度較低，氣候涼爽，避暑正是時候！東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區正值油桐花盛開及螢火蟲飛舞的時期，白天山嶺盛開油桐花，宛如「白雪皚皚」；入夜後山谷則充斥點點螢光，宛如人間仙境。

東勢林管處指出，八仙山是中部的賞螢勝地之一，區內除了常見的「黑翅螢」外，更有閃著紅色霓虹燈的「紅胸黑翅螢」與「小紅胸黑翅螢」，還有小巧可愛的「梭德氏脈翅螢」、「赤腹櫛角螢」等，種類繁多。目前正是欣賞油桐花及螢火蟲的最佳季節，區內並提供住宿與餐飲服務，洽詢電話：25950266。

另每年5月適逢合歡山、玉山杜鵑盛開季節，紅白相間的玉山杜鵑開滿山野，搭配台灣冷杉與玉山箭竹等高山特有景觀，常吸引大批遊客開車上山賞花，東勢林管處建議民眾可多利用非假日上山賞花，以避開擁擠人潮及車潮，享受悠閒漫步杜鵑花海的樂趣。

杜鵑花後，高山薔薇、台灣百合、台灣龍膽、玉山佛甲草等花卉也將接力盛開，民眾上山賞景、避暑正是時候，由於合歡山森林遊樂區禁止露營，住宿可洽詢：25229696。

八仙山油桐花開。（東勢林管處提供）