| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

基隆中山一、二路人行道1.8公里無處休憩 民眾走到腳軟

中山一、二路人行道寬敞，缺乏休憩處所，民眾走到腳軟（記者盧賢秀攝）

2017-05-09  13:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山一、二路拓寬工程海側人行道平整寬敞，許多民眾休閒散步，不過近2公里人行道卻缺乏休憩處所，民眾走到腳軟，議長宋瑋莉昨和市府工務處人員勘查後，工務處允諾沿線增設石椅及景觀燈，讓民眾舒適休閒，預計在3個月內完成。

中山一、二路海側人行道，從基隆火車站南站到海三廠約有1.8公里，除了民眾前往火車站的必經之路，也有不少當地居民會來散步休閒，議長宋瑋莉說，民眾來回走了3.6公里卻沒有一個休息的地方，尤其有些上了年紀的長輩常走到腳軟，實在是美中不足。

宋瑋莉昨邀安民、安平、中興等多位里長與工務處人員共同會勘，要求在不妨礙通行原則下，仿照田寮河兩側人行道，設置石椅，讓民眾走累時也能停下腳步休息一下，同時石椅旁增設景觀燈，兼顧人行道的景觀與安全性。

工務處代理副處長簡翊哲表示，火車站南站到北站間路段涉及轉運站工程無法施做外，從中山一路至海三廠間約1.5公里路段，將規劃適當地點增設石椅與景觀燈，估計在3個月內可以設置完成。

廣告
  • 基隆市議長宋瑋莉（右）要求中山一、二路增設石椅，供民眾休憩（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長宋瑋莉（右）要求中山一、二路增設石椅，供民眾休憩（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人行道 基隆 基隆中山一 宋瑋莉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：基隆中山一、二路人行道1.8公里無處休憩 民眾走到腳軟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.