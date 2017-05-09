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基隆中山一、二路人行道1.8公里無處休憩 民眾走到腳軟
2017-05-09 13:12
中山一、二路人行道寬敞，缺乏休憩處所，民眾走到腳軟（記者盧賢秀攝）
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山一、二路拓寬工程海側人行道平整寬敞，許多民眾休閒散步，不過近2公里人行道卻缺乏休憩處所，民眾走到腳軟，議長宋瑋莉昨和市府工務處人員勘查後，工務處允諾沿線增設石椅及景觀燈，讓民眾舒適休閒，預計在3個月內完成。
中山一、二路海側人行道，從基隆火車站南站到海三廠約有1.8公里，除了民眾前往火車站的必經之路，也有不少當地居民會來散步休閒，議長宋瑋莉說，民眾來回走了3.6公里卻沒有一個休息的地方，尤其有些上了年紀的長輩常走到腳軟，實在是美中不足。
宋瑋莉昨邀安民、安平、中興等多位里長與工務處人員共同會勘，要求在不妨礙通行原則下，仿照田寮河兩側人行道，設置石椅，讓民眾走累時也能停下腳步休息一下，同時石椅旁增設景觀燈，兼顧人行道的景觀與安全性。
工務處代理副處長簡翊哲表示，火車站南站到北站間路段涉及轉運站工程無法施做外，從中山一路至海三廠間約1.5公里路段，將規劃適當地點增設石椅與景觀燈，估計在3個月內可以設置完成。
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