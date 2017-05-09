宜縣龍舟賽開光點睛 吳澤成祈福
2017-05-09 13:13
宜蘭縣代理縣長吳澤成（右），今天到冬山河親水公園主持龍舟開光點睛儀式。（記者江志雄攝）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長吳澤成今天到冬山河親水公園主持龍舟開光點睛及祭江儀式，祈求宜縣龍舟賽平安順利。
宜蘭縣龍舟賽訂於29、30日在冬山河親水公園舉行，有7組共52隊報名，另在24到26日辦理國中生龍舟體驗，有28校5000餘人要展開人生龍舟首航，縣府希望藉此讓龍舟民俗往下扎根。
報名參賽隊伍，連日來陸續到冬山河集訓，吳澤成上午抵達冬山河畔為選手加油打氣，發放慰問金，隨後在黃龍岸主持龍舟開光點睛，儀式結束，再轉往利澤永安宮、福安宮上香，祈求風調雨順，比賽順利。
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