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促銷中市農特產 農業局率團參加香港國際食品展

台中市農業局率團前往香港參加「2017香港國際食品展」，推廣台中市農特產。（農業局提供）

2017-05-09  13:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局為拓展農產品的海外市場，邀集農民團體前往香港參加「2017香港國際食品展」，以展售和平區梨山茶、東勢咖啡、霧峰國產清酒等優質農產，讓香港消費者一同品嘗台中好味道。

農業局表示，台中具有得天獨厚的氣候環境與栽培技術，生產的農產品種類豐富，而香港不僅是大中華地區重要高端農特產及食品市場，更因飲食習慣、口味與台灣相近，地理位置也接近，成為我國重要出口市場之一。

這次展覽為全香港最具規模的專業食品展，展覽面積達6萬5000平方公尺，計有2500家國際廠商參與，展期至11日止。

台中市在現場展出和平區梨山茶、東勢區優質咖啡、霧峰區國產清酒、龍井區精製花生油、大里炭焙龍眼乾及透過創新加工技術製成的甘薯雪花片、地瓜飲等，還精選由台中海線種植的大豆所製成的「中港味噌」與大豆手燒煎餅等製品，希望征服香港消費者的味蕾。

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  • 台中市在「2017香港國際食品展」展出的蜂蜜、手燒黃豆煎餅等農特產。（農業局提供）

    台中市在「2017香港國際食品展」展出的蜂蜜、手燒黃豆煎餅等農特產。（農業局提供）

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