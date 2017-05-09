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哽咽談寄養小孩 新住民媽媽心痛難忍
2017-05-09 12:57
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗家扶中心有不少新住民家庭也加入寄養行列，今天上午提前慶祝母親節，舉辦「另類母親節」活動。其中49歲馬來西亞籍的寄養媽媽陶慧嫻，10多年來已照顧15位寄養兒童。談到要出養的小孩，眼眶忍不住泛淚，難過的說，每次心都好痛，就怕他們在國外過的不好。
家扶基金會辦理家庭寄養服務已36年。苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，不少兒童原生家庭發生重大變故，如雙親罹患重疾、入獄，或有家暴等狀況，讓小小孩得不到關愛，但來自各國的媽媽，不在乎文化背景不同，還願意當照顧弱勢小孩，很不容易。
陶慧嫻說，自己有2名兒子，很喜歡小孩，民國90年因緣際會開始當寄養媽媽，主要照顧2歲以下嬰幼兒，至今照顧超過15位，最長的一段時間是4年半，雖然很清楚，有一天他們都會離開自己身邊，但當這一刻到來時，心就會很痛，總怕他們的生活過不好。
陶慧嫻翻著相簿分享，曾照顧過的小孩寄來的生活照，談到要跟每位國內外出養的寄養童離別時，心裡的痛很難平復。尤其，聽到小小孩對著她說，「媽媽，我可以不要去好？」，讓她忍不住眼眶泛淚說著，真的難過又不捨。
陶慧嫻說，只能想著未來他們的生活會很好，心裡才好過一點，出養前也會為孩子挑選金飾手鍊，並整理照顧過程點滴照片，笑著表示，能準備多少就是多少，就是要送給每位出養孩子。
湯鳳琴說，需寄養的兒童逐年增加，目前安置兒童有62位，但全苗栗現階段僅有36戶寄養家庭提供服務，強調這是一份高壓工作，看到寄養媽媽照顧不是自己小孩，付出很多心血，很感動。因此今天提前在母親節前夕，為他們切蛋糕，提前慶祝。
湯鳳琴表示，更希望有愛心的家庭，能一起加入寄養家庭行列，幫助不幸的孩子找回溫暖與希望。
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