| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

哽咽談寄養小孩 新住民媽媽心痛難忍

2017-05-09  12:57

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗家扶中心有不少新住民家庭也加入寄養行列，今天上午提前慶祝母親節，舉辦「另類母親節」活動。其中49歲馬來西亞籍的寄養媽媽陶慧嫻，10多年來已照顧15位寄養兒童。談到要出養的小孩，眼眶忍不住泛淚，難過的說，每次心都好痛，就怕他們在國外過的不好。

家扶基金會辦理家庭寄養服務已36年。苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，不少兒童原生家庭發生重大變故，如雙親罹患重疾、入獄，或有家暴等狀況，讓小小孩得不到關愛，但來自各國的媽媽，不在乎文化背景不同，還願意當照顧弱勢小孩，很不容易。

陶慧嫻說，自己有2名兒子，很喜歡小孩，民國90年因緣際會開始當寄養媽媽，主要照顧2歲以下嬰幼兒，至今照顧超過15位，最長的一段時間是4年半，雖然很清楚，有一天他們都會離開自己身邊，但當這一刻到來時，心就會很痛，總怕他們的生活過不好。

陶慧嫻翻著相簿分享，曾照顧過的小孩寄來的生活照，談到要跟每位國內外出養的寄養童離別時，心裡的痛很難平復。尤其，聽到小小孩對著她說，「媽媽，我可以不要去好？」，讓她忍不住眼眶泛淚說著，真的難過又不捨。

陶慧嫻說，只能想著未來他們的生活會很好，心裡才好過一點，出養前也會為孩子挑選金飾手鍊，並整理照顧過程點滴照片，笑著表示，能準備多少就是多少，就是要送給每位出養孩子。

湯鳳琴說，需寄養的兒童逐年增加，目前安置兒童有62位，但全苗栗現階段僅有36戶寄養家庭提供服務，強調這是一份高壓工作，看到寄養媽媽照顧不是自己小孩，付出很多心血，很感動。因此今天提前在母親節前夕，為他們切蛋糕，提前慶祝。

湯鳳琴表示，更希望有愛心的家庭，能一起加入寄養家庭行列，幫助不幸的孩子找回溫暖與希望。

廣告
  • 陶慧嫻（右）談到出養的小孩表示，很不捨心也很痛。（記者許展溢攝）

    陶慧嫻（右）談到出養的小孩表示，很不捨心也很痛。（記者許展溢攝）

  • 陶慧嫻（右）說，只能想著未來他們的生活會很好，心裡才好過一點。（記者許展溢攝）

    陶慧嫻（右）說，只能想著未來他們的生活會很好，心裡才好過一點。（記者許展溢攝）

  • 陶慧嫻談到要跟每位國內外出養的寄養童離別時，心裡的痛很難平復。（記者許展溢攝）

    陶慧嫻談到要跟每位國內外出養的寄養童離別時，心裡的痛很難平復。（記者許展溢攝）

  • 苗栗家扶中心今天提前為新住民寄養媽媽切蛋糕，慶祝母親節。（記者許展溢攝）

    苗栗家扶中心今天提前為新住民寄養媽媽切蛋糕，慶祝母親節。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家扶中心 寄養 陶慧嫻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：哽咽談寄養小孩 新住民媽媽心痛難忍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.