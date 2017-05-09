代發奕含父母聲明不完備 出版社「道歉與交代」

2017-05-09 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕書寫《房思琪的初戀樂園》一書的作家林奕含日前於自殺身亡，事後她的父母透過出版社發表聲明，指控她的死疑與8、9年前被誘姦有關。游擊文化今再於臉書粉專貼出1175字聲明。

游擊文化表示，為緩解當下的紛擾與不安，代轉林奕含父母聲明，但經過多日檢討，自認確有疏失，「需要公開道歉與交待」。文中提到，「沒有人可以代替奕含說話。即使是父母、親友或者出版社，也都只能代表各自的聲音」。

游擊文化指出，關於外界質疑「房思琪是不是林奕含」，以及作品內容與作者經歷間的對應關係，「這個問題不僅無禮，更有違理解創作者的心意；若要「單從作品就要拼湊出所謂的真相不只徒勞，作者也不會希望自己的創作僅僅被化約為一則誘姦事件」。

游擊文化說，這件事情引起眾人追查與聲討，「可是房思琪的絕望不只是來自李國華，更包含了遠遠近近的整個社會沒有人能夠站在她的位置」，且作者堅持出版的原因，是期望『使這個慘絕人寰的故事被看見』，即使出版後可能誘發獵奇的窺伺眼光，「但也絕不想要讀者把作品當成按圖索驥的八卦指引」，我們在意的是，希望能讓大家理解，「有人的痛苦無法和解」。

游擊文化聲明全文如下：

自4/27以來，對於各方的關心，我們有些話想說。尤其是以出版社身分代轉奕含父母聲明一事，經過社內連日的辯論與檢討，是認確有疏失，需要公開道歉與交待。

首先報告當時的處理經過。4/27的凌晨至上午，我們都與奕含親友持續聯繫著，同時也不斷重新檢視過往與奕含本人的互動紀錄，確保所有將來的相關事宜能最大程度符合她的意願、以及出版當時的承諾。奕含父母在溝通協調的過程中決定自行發出聲明，或許因心情過於慌亂而措辭不夠精確、訊息流散，致使網友爭相質疑來源的真實性。是以我們決定出面代轉，擔任證實消息來源的統一窗口，承接奕含父母與大眾之間的對話需求。也在後續與奕含父母的溝通過程中，重新站在出版社的位置發出聲明，協助澄清歧義，並且應對媒體記者朋友的詢問。

我們轉發父母聲明的原意，是為了緩解當下的紛擾與不安。但經過數日的內部檢討，我們深知當時的決定和處理方式並不完備，第一時間確實忽略了出版社本身的責任與主體性。

我們反省當初比較理想的做法，應該是在轉發奕含父母聲明的當下，就同時加註出版社的立場。這樣的註記不是教條式的警語，也並非因為受到政府機關警告、壓抑家屬的聲音，而是希望提醒一個簡單、卻常心急忘記的基本立場：沒有人可以代替奕含說話。即使是父母、親友或者出版社，也都只能代表各自的聲音──我們確實無法置身事外，但我們的發言更應該強調每個角色位置本身的侷限性。就算有些事曾經與本人密切且慎重地討論過，這也已經永遠停留在過去的、我們所認知的奕含。我們對自己的期許是，仍然以出版社對作家的承諾、及實際互動中其本人表達過之意願作為第一考量，也盡力照顧家人與親密之人的心情。

從出版社的位置，我們特別想說：關於「房思琪是不是林奕含」、關於作品內容與作者經歷之間的對應關係，這個問題不僅無禮，更有違理解創作者的心意。即使是「改編自真人真事」的故事，在藝術化、美學化的過程中也可能經歷繁複的拆解與變造，單從作品就要拼湊出所謂的真相不只徒勞，作者也不會希望自己的創作僅僅被化約為一則誘姦事件。

對於慘劇，也許人人都想追查、都想聲討。可是房思琪的絕望不只是來自李國華，更包含了遠遠近近的整個社會沒有人能夠站在她的位置。每個人的想像力和同理心都有其極限，不要放棄理解與感受，但擅自解讀、認定他人痛苦的形狀，只是一種自我感覺良好下的心安理得。

作者堅持書寫並出版這本小說，乃是基於「使這個慘絕人寰的故事被看見」的強烈期望；而「被看見」，對奕含來說的意義更是基於文學形式上的。當初決定一起出版，確實經過與作者反覆的討論與釐清。她並不害怕可能誘發獵奇的窺伺眼光，但也絕不想要讀者把作品當成按圖索驥的八卦指引。這份出版希望能用一種更溫柔的可能接待她，因此，比起一本書的呈現究竟該用多少價錢衡量、換取，我們一直更在意的都是《房思琪的初戀樂園》中所工筆細寫的：有人的痛苦無法和解──相信買書的人也是如此在意。

游擊文化 2017.05.09