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純粹做好事公益活動 籃球星偏鄉指導後進
2017-05-09 12:55
台灣籃球球星抵澎，指導後進相關技巧。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來台灣籃球積極向下紮根，由籃球博士鄭志龍與旅外球星共同組成的「純粹做好事」公益團隊，每年都選擇偏鄉進行籃球教學，今年邁入第3年，並移師澎湖舉行，由籃球明星球員田壘、楊敬敏、陳世念、蘇翊傑、黃鎮現場指導。
「純粹做好事」是由楊敬敏、田壘、林志傑、曾文鼎與陳世念，找來前輩鄭志龍一同創立，他們的共同理念都是希望為台灣籃球做些事，大家對於回饋基層的想法一拍即合，
活動今年默默地邁入第3年，他們走進偏鄉，到平常沒有鎂光燈會注意到的角落，透過籃球教學活動，傳遞籃球熱情，至今，球星們的動員能力依舊，低調依舊，有如籃球行腳活動，將持續走進台灣喜愛籃球的每一個角落，未來更希望走過更多沒去過的地方。
今年馬公市長葉竹林，透過曾效力幸福水泥的秘書洪長青介紹，極力爭取並大力促成球員們來到澎湖，中間經歷了與球員們敲檔期、買不到往返澎湖機票等問題，最後終於成行，邀請他們來到澎湖，今日在縣立體育館，指導澎湖各校籃球隊之外，也有許多對籃球有興趣的朋友到現場觀看，一睹明星球員風采。
「純粹做好事」是明星球員們自主組成的公益團體，目的是走入偏鄉，將籃球教育以及他們對籃球的熱情帶給偏鄉學子，希望透過球員們近距離的指導暖身、運球技巧、肌力等專業訓練，讓喜愛籃球的大小朋友們不要因為偏遠地區籃球環境不理想而放棄對籃球的熱情。
純粹做好事籃球團隊，致贈紀念旗給馬公市長葉竹林。（記者劉禹慶攝）
純粹做好事籃球公益活動，今年邁入第三年移師澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）
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