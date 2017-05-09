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煉鋼爐廠操作員中年失業 職訓後任焊接員

2017-05-09  12:48

〔記者黃建華／高雄報導〕42歲的葉人杰從事煉鋼爐廠操作員長達14年，前年因老東家關廠而中年失業，為在職場上求生存，參加勞動部高屏澎東分署舉辦的「綜合銲接班」培養第二專長，在取得一般手工電銲、氬氣鎢極電銲雙證照後，再獲得鋼鐵公司錄用任銲接員。

 

「中年失業的最大恐懼，就是不知道一家老小的下一餐在哪」，葉人杰說，婚後長期靠著在煉鋼爐廠擔任操作員，賺錢養家，原以為可以待到退休，沒想到老東家前年決定退出鋼鐵市場，他得知將失業，內心承受著很大的壓力。

  所幸他個性積極，在轉換跑道過程中，得知勞動部高屏澎東分署舉辦「綜合銲接班」，立即報名參加。為期半年的公費補助訓練課程，他除學到金屬材料、識圖與製圖等學科課程，更藉由分署內完善的訓練設施，實際操作氬銲軟鋼薄板平銲、一般手工電銲等，累積豐富經驗，結訓前取得兩張銲接相關證照，最後透過高屏澎東分署就業媒合推薦活動，獲得鋼鐵公司錄用任銲接員。

  勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，民眾面臨失業會產生巨大壓力，他鼓勵大家培養第二專長，多加利用政府資源，參加勞動部辦理的各項職前訓練課程。高屏澎東分署辦理的「自辦職前訓練課程」，5月4日起至6月12日開放報名的課程有「冷凍空調節能」、「工業配線與控制設計」、「網拍多媒體行銷」等12班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，欲知詳情可電洽：07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

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  • 葉人杰參加勞動部高屏澎東分署職訓課程後，成功培養銲接技能，開創職場第二春。（記者黃建華翻攝）

    葉人杰參加勞動部高屏澎東分署職訓課程後，成功培養銲接技能，開創職場第二春。（記者黃建華翻攝）

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