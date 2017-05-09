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南市創意設計園區動土 賴神最感謝他…

創意設計園區開發區段徵收案首期工程動土，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-09  12:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府與軍方合作的創意設計園區開發區段徵收案，今天舉行第1期的開工典禮，市長賴清德帶領各界動土，宣告永康砲校的遷建進入新里程碑，他在致詞時，感謝前國防部長高華柱的大力協助，是該計畫能順利推動的關鍵。

創意設計園區位於永康砲校內，市政府與軍方合作，採區段徵收的方式推動，原址總面積為83.51公頃，該計畫於102年由內政部核定，104年公告實施，公共工程以分區分期辦理，首期16.87公頃。

這16.87公頃，原為砲校的訓練場，軍方為配合開發期程，先行釋出，讓工程可以順利展開，今天的動土典禮，地方各界踴躍參加，氣氛熱烈。

賴清德指出，砲校位於永康鬧區，若能釋出，空間的規劃、運用各界矚目，縣政府時期與國防部簽訂合作備忘錄，著手遷建事宜，但談了10年卻沒有進展，主要是關廟新校區的開發需70億元，地方財力無法負擔。

賴清德說，他上任市長不久，隨即帶著團隊北上拜會，尋求儘速解套的方法，當時的國防部長高華柱獨排眾議，同意不需新砲校興建完成，可同步進行區段徵收，另外也可分階段進行，讓地方政府的經費取得更方便，有效縮短開發時程，讓該計畫進展順利。

遷建案區內規劃公園、綠地、機關、停車場等公共設施，面積約41.54公頃，公設比為49.76﹪，其他規劃創意設計園區專用區、經貿複合專用區、生活服務專用區等。

賴清德說，現場將規劃比台南公園更具規模的大型公園，還有戶外展演場所，以及總圖書館，是市民的生活遊憩、藝文休閒的好去處。

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  • 市長賴清德（左三）帶領各界上香參拜，祈求工程平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

    市長賴清德（左三）帶領各界上香參拜，祈求工程平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

  • 市長賴清德進行參拜，祈求工程順利。（記者吳俊鋒攝）

    市長賴清德進行參拜，祈求工程順利。（記者吳俊鋒攝）

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