傳承西拉雅文化 吉貝耍國小依傳統採木棉、作詩

特色小校吉貝耍國小今年8位畢業生，依循傳統前往部落採集木棉棉絮，每位學生創作新詩，製成木棉抱枕，希望西拉雅文化傳承下去。（記者王涵平攝）

2017-05-09 12:31

［記者王涵平／台南報導］特色小校吉貝耍國小今年8位畢業生，依循傳統前往部落採集木棉棉絮，每位學生創作新詩，製成木棉抱枕，希望西拉雅文化傳承下去。

吉貝耍國小校長姜秋蘭今日帶領畢業生前往部落採集木棉棉絮，她說，西拉雅文化是學校的本位課程，每年的畢業生都必須自製木棉抱枕，並將寫下的新詩印在抱枕上，雖然少子化讓招生更為困難，但小校學生卻更能發展自己的特色，多元學習、適性發展，也吸引不少外地學子前來就讀。

西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤每年都會帶者學生觀察木棉樹的成長，他表示，吉貝耍國小應屆畢業生製作木棉抱枕已成重要傳統，透過親自手採木棉，填充木棉棉絮，枕套印有自行創作的新詩與照片，記住家鄉的文化，也將精神傳承給學弟妹。

吉貝耍國小學區有國內最完整的平埔西拉雅族部落，「吉貝耍」的西拉雅語即為「木棉」。段洪坤表示，，木棉棉絮採集後，將由學生創作新詩，每年的詩作都流露對自己生長土地文化的深刻情感。